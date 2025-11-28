‘Para sacar dinero extra': el ritual fácil de Mhoni Vidente que tienes que hacer el 1 de diciembre

Mhoni Vidente reveló los horóscopos del fin de semana , pero también un poderoso ritual que es muy fácil de hacer. Este proceso promete sacar dinero extra en el fin de año y atraer las buenas energías y la abundancia. “Para sacarte el premio mayor, lso premios de la posada, para atraer un bono”, indicó.

Según la famosa astróloga, si quieres comenzar diciembre con el pie derecho —y con la cartera más ligera de preocupaciones— esto es lo que debes saber.

Cómo se hace el ritual del 1 de diciembre, según Mhoni Vidente

Para el ritual de la buena suerte de Mhoni Vidente necesitas los siguientes ingredientes:

Una veladora blanca.

Un plato forrado en papel aluminio.

Un frasco de vidrio lleno de agua.

Canela.

Una copa de cristal.

Tequila, ron o mezcal.

Incienso de sándalo

cerillos de madera

3 limones verdes

5 monedas de la misma cantidad

Perfume del que más usas.

Perfume atrayente (pájaro macua, doble suerte rápida, yo puedo más que tú).

No te preocupes si no puedes realizarlo a la primera hora del 1 de diciembre, este ritual se puede hacer a cualquier hora del día, indicó la vidente.

Entonces, una vez que reúnas todos los ingredientes necesarios, vas a seguir con el proceso del ritual. Paso a paso:

Tomar los 3 limones, hacerles una cruz y poner el perfume que usas. Hay que pasarse los limones por todo el cuerpo para limpiar las malas energías. (preferentemente después de bañarse) Resa un padre nuestro y un ave María. Visualiza que la buena suerte llega en el mes de diciembre. Hay que sumergir los 3 limones en agua. Rocíar los perfumes a la veladora. Agregar canela en polvo. Colocar las 5 monedas alrededor de la veladora, sobre el plato. Llena de tequila, ron o mezcal en la copa. Enciende el incienso, y con él, hay que encender la veladora. Tomar la veladora con las manos mientras visualizas la buena suerte y le pides al arcangel Uriel abundancia. Espera hasta que la veladora se consuma. Prende´un incienso diario hasta que se acabe la veladora. Guarda las monedas en tu cartera Todos los días tiras el agua de los limones y la vuelves a llenar.

Cuáles son los signos que iniciarán con bendiciones en diciembre, según Mhoni Vidente