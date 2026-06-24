Conoce los castigos y beneficios que recibieron los cocineros de MasterChef 24/7 en la gala de hoy 23 de junio

Esta noche se llevó a cabo la gala de beneficios y castigos, por lo que algunos cocineros se hicieron acreedores a fuertes sanciones por tener el peor desempeño de la noche; sin embargo, las dos capitanas que liderarán la batalla por equipos de mañana también recibirán un importante beneficio.

Ramahá, Michelle, Emmanuel y Flor fueron castigados en la gala

Luego de que los cocineros, los cuales estaban divididos en dos grupos por decisión de Antrax como portador del Pin del Chef, prepararan sus versiones internacionales de pasteles salados en capas, los Chefs determinaron que Ramahá (quien fue víctima del sabotaje por parte de la ganadora del reto express de este día) y Michelle fueran los cocineros del primer grupo que tuvieron el peor desempeño de la gala, mientras que Emmanuel y Flor fueron los participantes del segundo equipo elegidos por los paladares más exigentes de México para ser sancionados.

Al final de la gala, Claudia Lizaldi le informó a los cocineros y al público que sintonizaba la gala que los participantes castigados tendrán que realizar labores de recolección y separación de residuos.

En otros temas, Claudia y Daniela fueron designadas por los Chefs como las capitanas que liderarán la batalla por equipos de mañana y además, por tener los mejores platillos de la gala recibirán una noche de spa.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Daniela (equipo rojo) y Claudia (equipo azul); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que se convierta en el tercer capitán de la próxima batalla por equipos.

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