¿Qué pasaría si Daniela gana la batalla por equipos de MasterChef 24/7 cuando porta un mandil negro?

Uno de los momentos más importantes que dejó la gala de beneficios y castigos del pasado martes 23 de junio fue el triunfo de Daniela y su designación como la nueva capitana del grupo rojo para la próxima batalla por equipos; sin embargo, su mandil negro pone sobre la mesa un escenario que no ha ocurrido en MasterChef 24/7: ¿Qué pasaría si Daniela se impone en la noche de este miércoles?

Aunque ganara, Daniela NO subiría al balcón

El propio Chef Adrián Herrera fue el encargado de responder a la pregunta, pues aclaró que aunque el equipo de Daniela triunfe en la gala de este miércoles, la cocinera no subiría al balcón, como ha sido la tradición en cada batalla por equipos; sin embargo, la participante sí podría elegir a los compañeros que asegurarían su permanencia en el reality show por otra semana más.

Cabe apuntar que Claudia fue la primera cocinera en convertirse en capitana al final de la primera ronda del reto sobre las preparaciones internacionales de pasteles salados en capas y que ambas disfrutaron de una noche de spa al haber preparado los mejores platillos de la gala de beneficios y castigos.

Por otro lado, Claudia Lizaldi le informó a los cocineros y al público que sintonizaba la gala que Ramahá, Michelle, Emmanuel y Flor, los participantes castigados, tendrían que realizar labores de recolección y separación de residuos, sanción que cumplieron durante la misma noche del 23 de junio.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Daniela (equipo rojo) y Claudia (equipo azul); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que se convierta en el tercer capitán de la próxima batalla por equipos.

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