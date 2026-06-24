AL MOMENTO: Se abren votaciones en MasterChef 24/7 HOY martes 23 de junio para elegir al tercer Capitán de la semana

Este marte de Beneficio y Castigo en MasterChef 24/7 las cosas estarán subiendo de nivel y es que para este sexta semana, nuestros cocineros estarán enfrentándose a grandes retos, justo como este lunes donde vimos a Antrax haciéndose con el Pin del Chef en una justa que demostró de lo que están hechos.

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Pareciera que conforme más pasan los días la temperatura sube en la cocina más popular de todo México y no es para menos, pues a más de un mes de su inicio hemos sido testigos de cómo es que la convivencia hace su parte en el día a día de los Cocineros, quienes a estas alturas ya han mostrado con quienes sí y con quienes no se relacionan bien, por lo que la Batalla por Equipos y su capitanía serán trascendentales, ¡Por lo que se han abierto votaciones!

Abren votaciones en MasterChef 24/7 para elegir al tercer Capitán de la Batalla por Equipos

Como seguramente ya sabrás, en MasterChef 24/7 tú eres quien tiene la última palabra, por lo que este martes 23 de junio se han abierto votaciones para que elijas a quién quieres que sea el tercer Cocinero con Cocinera con la capitanía durante la Batalla de Equipos.

El tercer o tercera capitán tiene un “plus especial”, pues poco a poco, los Cocineros se han dado cuenta de que el público es consciente de lo que se vive dentro del Universo de MasterChef 24/7 y anímicamente han lucido mucho más felices al saber que la gente vota por ellos y los elige.

¿Cuál es la importancia de ser Capitán en MasterChef 24/7?

Tener la responsabilidad de ser Capitán dentro de la Cocina no es cualquier cosa, pues deben de coordinar y liderar lo que sucede frente al fuego pero así como viene con mayores responsabilidades, también tiene un gran beneficio, pues en caso de ganar la Batalla por Equipos, tendría asegurada la Salvación y permanencia una semana más dentro del programa.

¿Quiénes han sido los eliminados de MasterChef 24/7?

Esta edición nos ha dado grandes e intensos momentos, donde los primeros eliminados han sido:

Javier “La Chuleta Metalera”

Nash

Arturo

Lula - Ricardo (doble)

Pablo - María*