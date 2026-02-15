Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 15 de febrero; esto se viene en el dinero, amor y salud para cada signo

El mes de los cambios sigue. Conoce qué mensaje te tienen los astros con el horóscopo de Nana Calistar, quien cuenta con toda una serie de predicciones para hoy, domingo 15 de febrero. ¿Será dinero salud o amor? ¡Sigue leyendo! Aquí te contamos…

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 15 de febrero?

Deja de desgastarte con gente que no entiende razones, escoge mejor tus batallas. No esperes demasiado de los demás, que luego te frustras por no recibir lo mismo. Recuerda, no todos aman como tú. Aprende a cuidarte, deja los celos y la inseguridad. En lo laboral y económico se marcan oportunidades, siempre que te enfoques.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 15 de febrero?

Llegó el momento de soltar. Ponte las pilas y enfócate en ti. Se marca un viaje que te sacará de la rutina y te hará bien para el alma. Necesitas cambiar de aires. En lo laboral se vienen cambios importantes. Si bien al principio puede ser aterrador, recuerda que todo cambio es para bien. Aguas con enfermedades respiratorias.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 15 de febrero?

Es momento de poner límites. No permitas faltas de respeto. Tienes un gran corazón, pero te dejas envolver por palabras bonitas, abre bien los ojos. En el amor, se marca un encuentro fugaz. Solo recuerda no cometer los mismos errores. en lo económico y laboral, se marcan oportunidades con un nuevo enfoque.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 15 de febrero?

Deja de complicarte la existencia. No cargues con problemas ajenos, que luego terminas agobiado emocionalmente. En lo laboral, se marca una nueva oportunidad que te hará madurar. Cuídate de meterte en problemas innecesarios. Escoge cuándo hablar e ignora lo que no vale la pena. Llegó el momento de priorizarte.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 15 de febrero?

Es probable que te enteres de pleitos o chismes familiares, abre bien los ojos- Bájale al orgullo, que puedes que te arrepientas cuando sea demasiado tarde. Si tienes pareja, se viene una buena racha en el amor. relájate y disfruta. En cuanto al dinero, cuida más tus ingresos, que luego gastas en lo que no tienes por querer apantallar.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 15 de febrero?

Bájale tantito al estrés y deja de querer controlar hasta el último detalle. Si tienes pareja, se marca un momento importante. A nivel general, es probable que se presente el cierre de algún ciclo. En lo laboral, este es tu año para cerrar sueños, metas y negocios, es cuestión de que aprendas a aprovechar las oportunidades que te tiene la vida.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 15 de febrero?

La vida da muchas vueltas y se marca energía de reconciliación. Un familiar lejano ha estado pensando mucho en ti, es probable que recibas algún mensaje de texto o llamada. En el amor, deja de rogar por cariño. Se marca un nuevo período con nuevas oportunidades, especialmente en lo económico. No te límites, haz lo que quieres hacer.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 15 de febrero?

Se marcan movimientos emocionales fuertes, no escondas tus sentimientos y pide ayuda, si lo necesitas. Aguas con llenar vacíos con personas que no valen la pena. Es probable que un secreto salga a la luz en estos días, deberás actuar con madurez. Ten cuidado en caer en manipulaciones o chantajes emocionales. aprende a poner límites. se marca una oportunidad de negocio o proyecto.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 15 de febrero?

Andas con el corazón medio inquieto. Cuidado con lo que quieres, lo que necesitas y lo que buscas. No te confundas. Aprende a controlar tus impulsos. Se marcan momentos importantes. Aprende a poner límites y no te hagas chiquito por nadie. También se vienen oportunidades laborales que te abrirán puertas. En el amor, si estás soltero, no te conformes con migajas. Si estás en pareja, valora más lo que tienes.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 15 de febrero?

No todo gira alrededor de ti. Bájale dos rayitas, que podrías estar alejando a las personas. Se marcan noticias de alguien del extranjero. En el amor, no cierres tu corazón. Si tienes pareja, aguas con los celos innecesarios. En cuanto a lo laboral y económico, se pueden presentar varias oportunidades si te aplicas. En general, necesitas bajar un poco la guardia y cuidar tus relaciones.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 15 de febrero?

Aguas con hablar de más. Recuerda, no todos merecen tu confianza. Ten mucho cuidado porque se marcan posibles mentiras, decepciones o fraudes. abre más los ojos y deja la ingenuidad de lado. Hazle caso a tu intuición y no te obligues a confiar en alguien que no te trae paz. No regales tu energía a cualquiera. Observa más y elige mejor a quién dejas entrar en tu vida.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 15 de febrero?

Andas con sentimientos confundidos. Toma un respiro antes de hablar. Se marcan buenas oportunidades en tu vida, especialmente en lo laboral. Recuerda que a veces las oportunidades no son eternas, así que no esperes mucho para tomar una decisión. Pon más límites en tu vida y elige mejor. No te conformes con migajas.

¿A qué signo del zodiaco perteneces? Estos son los 12 signos zodiacales, según tu fecha de nacimiento

A continuación, te compartimos cuáles son los 12 signos del zodiaco con su respectivo elemento, para que identifiques a cuál perteneces, según tu fecha de nacimiento:

