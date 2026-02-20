Horóscopo de Nana Calistar hoy, 20 de febrero; estos signos tendrán GRANDES OPORTUNIDADES económicas y profesionales

El mensaje del universo es claro y sabio. Con los horóscopos de Nana Calistar sabrás cómo actuar y cuidarte los próximos días para mantenerte en calma y tranquilidad.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, viernes 20 de febrero?

Hay un dinero que se retrasa así que no festejes antes de tiempo. Es muy posible que tus lazos familiares se fortalezcan. Aprovecha ese momento para disfrutar estar en compañia de tus seres queridos. Es fundamental que aprendas a descansar ya que últimamente no lo has hecho y eso podría dañar tu salud. Es buen momento para que hagas trámites legales.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, viernes 20 de febrero?

Es muy importante que no juzgues antes de tiempo ya que te podrías llevar una gran sorpresa. No te cierres a nuevas oportunidades ya que es posible que te encuentres con algo muy agradable como una buena amistad o incluso un romance. Es momento de que organices todos tus papeles y trámites para que no tengas problemas en el futuro. Recuerda no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, viernes 20 de febrero?

Es muy posible que te involucres amorosamente con una persona que conociste por internet y sí; será emocionante, pero recuerda que no todo lo que brilla es oro así que anda con cuidado. Es probable que alguno de tus sueños te comunique algo, hazle caso y no lo ignores porque tiene un mensaje para ti. Cuida tu alimentación y evita comer cosas que seguro te harán subir de peso.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, viernes 20 de febrero?

Entrarás en una etapa muy hermosa y llena de tranquilidad ya que has pasado por una serie llena de aprendizajes que ahora te hace estar en una nueva faceta. Si quieres a alguien demuestraselo con hechos no solo con palabras. Deja un poco el control y escucha a los demás, eso te hará tener una perspectiva distinta.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, viernes 20 de febrero?

Es importante que seas paciente, que respires y seas una persona agradecida, recuerda que las cosas buenas requieren de tiempo. No te compares con otras perosonas porque eso solo te va a generar frustración. Aprende a soltar las cosas que no puedes controlar. Se vienen grandes oportunidades económicas para ti.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, viernes 20 de febrero?

Es bueno que desconfies, pero no lo hagas en exceso porque podrías sobearte. No permitas que el miedo te haga perder grandes oportunidades. Se marcan movimientos legales favorables para ti. Se vienen días pesados, así que si te estresas no te desquites con las personas que no tienen la culpa, aprende a controlar tus emociones.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, viernes 20 de febrero?

Dale importancia a las personas que te la dan, no ruegues por atención ni mendigues amor, recuerda que eres una persona muy valiosa. Es probable que tengas una fiesta o reunión; asiste y diviertete, pero haz todo con cuidado. Deja el miedo y verás que poco a poco todo fluirá a tu favor.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, viernes 20 de febrero?

No te aisles, es importante que atiendas tus problemas y todo lo que sucede al rededor de tu vida, pero a veces logras perderte de otros grandes momentos por concentrarte solo en ti. Aprende a tener un mejor balance. Cuida tu sueño y tu alimentación para que tengas una salud de calidad, recuerda que eso es importante para que hagas todas tus actividades de la mejor manera.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, viernes 20 de febrero?

Debes poner atención en dos personas que son cercanas a tu pareja ya que por envidia podrían querer causar problemas, pero recuerda ser inteligente y hablar con pruebas en la mano. Una amistad cercana e importante pasará por una traición, es importante que sepas darle contención y la apoyes. No seas tan exigente y aprende a fluir más.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, viernes 20 de febrero?

Aprende a decir la verdad con suavidad, a veces dices todo de golpe y eso lastima a las personas. Aprende a controlar tus emociones y no reacciones de forma impulsiva ya que eso podría ser negativo para ti y las personas que te rodean. Confía en ti y no dejes que opiniones ajenas te hagan sentir mal.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, viernes 20 de febrero?

Es probable que estos días sientas nostalgia por alguien que ya no está en tu vida, pero recuerda que todo pasa por algo y si alguien se fue es porque así debía suceder. No te sientas mal y recuerda que el amor llegará en el momento en que ya estes lista y sobretodo te sepas valorar.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, viernes 20 de febrero?

Hay una amistad que no tiene las mejores intenciones y está a tu lado, es muy probable que solo te busquen por conveniencia. Es importante que abras bien los ojos y no permitas que se aprovechen de ti. Cuida tu alimentación, toma mucha agua ya que eso traerá efectos positivos. Es posible que una relación se consolide si así lo quieres ya que podría llegar una pareja estable a tu vida.

