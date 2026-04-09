Así reapareció Dorismar tras desfigurarse la cara

El medio ha estado de cierta forma al pendiente del caso de la actriz y modelo argentina, quien vivió una situación desfavorable en un procedimiento quirúrgico mal aplicado. Hoy concedió una entrevista para una revista de alcance nacional y dijo que se siente recuperada. Este es el presente ilusionante de Dorismar, quien creyó que su carrera artística se había acabado.

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¿Cómo se encuentra Dorismar tras el “desfigure” de cara que sufrió?

Era el final del 2025 cuando se reportaba que la modelo de 51 años había sufrido una situación adversa de un procedimiento estético que desfiguró su nariz. Fue gracias a los reportes (emitidos entre mediados y finales de diciembre de ese año) del doctor que le había atendido para salvar su rostro, que la gente se enteró que la artista realmente se encontraba mal.

Por ello, llamó la atención que este 8 de abril se compartiera una entrevista donde Dorismar confesó cómo el final de su carrera pasó frente a ella. “Estoy feliz con los resultados, he vuelto a recuperar mi imagen acorde a la nariz que tenía. No puedo creer que todo esté igual y hasta más bonita que antes… Pensé que habían terminado conmigo, con mi imagen y mi carrera. Ahora vuelvo a sentirme bien luego de esconderme tres años de la prensa y, al mismo tiempo, trabajando como podía”.

La famosa compartió que dado el rubro donde ella se desenvolvía, una mala praxis de la operación, generó consecuencias que para ella serían irreversibles. Sin embargo, el experto en rinoplastia Froilan Paez, está haciendo una labor maravillosa, pensando en que incluso se reportaba necrosis en la parte de la nariz de la sudamericana.

@soy_24siete #Noticias24siete 🔴 La modelo Dorismar reaparece tras una cirugía estética fallida en 2023 que le dejó secuelas de salud. Actualmente se encuentra en Colombia recibiendo atención médica. ♬ sonido original - soy_24siete

¿Hay consecuencias médicas para Dorismar por la operación fallida del pasado?

La propia actriz confesó que tras vivir una auténtica pesadilla, lo que les queda ahora es disfrutar de esta nueva oportunidad, pues recuperó su vida en todos los sentidos. Hoy está viviendo proceso normales de cuidados, los cuales expresó así: “Ya cumplí tres meses de mi intervención. Todavía no puedo estar directamente en los rayos de sol, meterme al jacuzzi ni a saunas o tomar mucha agua. No debo estar cerca de donde haya mucho polvo o tierra para evitar alergias”.