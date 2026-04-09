4 ideas para reemplazar el piso de tu casa en poco tiempo por opciones más modernas y aesthetic

El piso es uno de los elementos más importantes del hogar. Más allá de los muebles y la decoración, este es el que marca el ambiente y estilo de tu casa. Por ello, si deseas darle un nuevo aspecto a tu vivienda, aquí te compartimos 4 ideas sencillas para reemplazar el piso de tu hogar por opciones más modernas y aesthetic. Lo puedes hacer en poco tiempo y no necesitas de gran mano de obra ni un elevado presupuesto.

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Diseños modernos y aesthetic para reemplazar el piso de tu casa en poco tiempo

1. Alfombra

No tengas miedo de alfombrar tu hogar. Este acabado de pisos es preferente en recámaras, pues hace que el espacio luzca más acogedor. La ventaja es que tú mismo puedes hacer la renovación, sin ayuda de nadie, sólo elige la alfombra o incluso el tapete que más te guste. Si bien es un cambio pequeño, el resultado será considerable.

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2. Vinilos de madera

Sin obras, barato, sencillo y un acabado hermoso. Los vinilos de madera se instalan sobre el pavimento ya existente. Actualmente, existen varios métodos de aplicación, como las tiras adhesivas o las flotantes, que sólo hacen “clic”. Como tip, necesitas sacar los bloques de vinilo de su empaque y mantenerlos 24 horas en la habitación en la que se instalará. De esta manera el producto se adaptara a la temperatura del ambiente y será más sencillo ponerlo.

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3. Cerámica en seco

Si no te gusta el material de las placas de vinilo, puedes optar por la cerámica en seco. Esta consiste en instalar gres porcelánico sin la necesidad de cemento; dando como resultado una instalación rápida y sencilla. Lo mejor es que, al tratarse de placas finas y resistentes, no es necesario quitar el suelo viejo, siempre y cuando esté bien nivelado y liso. Esta técnica también puede aplicarse en paredes.

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4. Microcemento

Si bien parece un acabado sencillo, se trata de un material duradero e impermeable, además de versátil, pues combina con cualquier tipo de decoración. A diferencia de los métodos anteriores, este sí requiere de la ayuda de un personal calificado. Este tipo de acabados ofrece mayor amplitud a tu hogar y no cuesta mucho mantenerlo intacto.