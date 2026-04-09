“Él tenía una pareja hombre”: Azalia sobre Jorge Dalessio

La polémica alrededor de los rumores de separación entre Jorge Dalessio y Marichelo ya causaron golpes provenientes de varios sectores. Ahora, una vieja enemiga de la pareja del hijo de la Leona Dormida arremetió fuertemente contra la pareja. Aunque especificó que no tiene nada contra Jorge, dijo que le dará gusto caer a la actriz mexicana. Estas fueron las contundentes palabras de Azalia.

Al Extremo | Programa 08 de abril del 2026

¿Qué dijo Azalia contra Jorge Dalessio y Marichelo?

En horas recientes se confirmó que Jorge Dalessio - declaraciones de él - están viviendo un proceso bastante particular en su matrimonio con Marichelo. La pareja que cumpliría 15 años de casados el próximo mayo, estaría viviendo situaciones muy complicadas. Sin embargo, se presume que ambos pelearían por resolver las situaciones adversas.

Ante eso, quien apareció para indicar que le dará mucho gusto ver cómo la pareja cae, es Azalia. La ex participante de realitys y programas televisivos indicó que le tiene rencor a Marichelo, pues en alguna ocasión donde compartieron proyecto, la esposa de Jorge y otras artistas se portaron mal con ella. Y cuando Azalia les puso un alto, se concretaron problemas en la relación que era meramente laboral.

Sin embargo, este personaje reconocido en el mundo mediático indicó algo que se ha dicho mucho entre los rumores a lo largo de los años, respecto a una supuesta homosexualidad de Jorge: “Esos no son rumores. Antes de que ellos se casaran, él tenía una pareja hombre, frecuentaba establecimientos específicos. No es rumor, es sabido”.

¿Quién es Azalia, quien atacó a Jorge Dalessio y Marichelo?

Esta mujer es Azalia Ojeda, que también era conocida en aquellos años como La Negra. Tuvo algún tiempo de bastante popularidad en el medio mexicano, participando de diversos proyectos televisivos. Y en los años recientes se viralizó tras formar parte de un fraude donde quiso pagar una multa con un cheque sin fondos. De hecho, ella fue la primera persona que se apodó como Lady Polanco. Incluso salió disfrazada cuando la liberaron en el Estado de México, pues es reconocida dentro del entorno de la farándula.