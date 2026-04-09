7 ideas para evitar que tus gatos arañen tus muebles: Lucirán modernos y cuidados

Estas son 7 ideas para evitar que tu gato rasque los muebles de tu casa. Una de las razones por las que los gatos rascan es para mantener sus garras afiladas, pero también de esta manera marcan su territorio, ya que al hacer esto, dejan un mensaje visual y aromático para advertir que él vive ahí. También llegan a hacerlo para llamar tu atención, o bien, porque se sienten bien y además los ayuda a ejercitar los músculos de su espalda y hombros.

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7 ideas para evitar que los gatos rasquen tus muebles

Un gato debe afilar sus garras y esa es la razón principal por la que suelen rascar los muebles de tu casa; sin embargo, una de las ideas que debes emplear es que, el minino debe tener un espacio alternativo donde pueda rascar; y un artículo muy bueno son los postes que son específicamente para esta actividad del felino, si lo llevas y lo educas, es probable que tu mascota posteriormente prefiera mantener sus garras en dicho poste.

Los premios son otra buena idea para evitar que los gatos rasquen los muebles. Este viene de la mano con el poste rascador, y es que cuando lo haga, prémialo o bien coloca este alimento en la parte de hasta arriba del poste, haz que el felino lo vea y que preste toda su atención para que encuentre la recompensa.

Haz que se sienta seguro: Es muy probable que tu gato se sienta un poco inseguro en lo que él piensa que es su territorio, para ayudarlo a que no rasque cerca de tu ventana o una casa, limpia los lugares en donde rasca, esto hará que deje de arañar en el mismo sitio.

Juega con tu gato: Trata de jugar con tu gato, y aunque parezca que son seres muy independientes, también necesitan cansarse; puedes comprarle juguetes y así se reducirá su necesidad de rascar.

Puedes comprarle una cama rascadora, esta está fabricada con un material y es un tipo de colchón pequeño, aquí es donde el minino deberá rascar; no cuestan mucho.

También es ideal comprarle una cortina rascadora, esta es una pieza que parece tela, pero está fabricada con un material especial; dicho artículo se pega a la pata de tu sillón y la cubre en su mayoría, si el gato se encapricha con tu mueble, llegará y verá que sus garras se afilan.

Restringe su acceso, si dejas que esté por toda la casa hará lo que quiera, lo ideal es cerrar puertas y disminuir su espacio, esto lo mantendrá en calma y se irá acostumbrando, pero cuando llegues, trata de jugar con él para que se canse.