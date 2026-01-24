Horóscopo de Nana Calistar hoy, sábado 24 de enero; el dinero tocará la puerta de estos signos zodiacales

A veces puedes sentir que la vida no te sonríe, pero este sábado puede ser diferente, pues hay muchas cosas importantes a punto de tocar tu puerta; es por eso que te recomendamos revisar tu horóscopo de hoy. Traemos para ti lo que Nana Calistar interpretó para ti este sábado 24 de enero de 2025. Aquí encontrarás los mensajes claros que tiene el destino para cada signo del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre tus posibilidades en el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, sábado 24 de enero?

Aries, deja de pensar que serás soltero para siempre porque se viene algo bueno. Estás a punto de tener un encuentro sexual inesperado, pero tranquilo; no será ese amor eterno que andas buscando. Es algo para disfrutar, aprender y divertirse; algún día llegará ese amor bonito que tanto esperas, mientras vive la vida.

Hay mejores noticias para ti; está a punto de caer un poco de dinerito extra que, aunque no sea mucho, te dará un respiro para hacerte cargo de todo aquello que tienes pendiente.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, sábado 24 de enero?

Tauro, todos sabemos que tienes un corazón noble y que siempre sientes esa fuerte necesidad de ayudar a los que lo necesitan. Sin embargo, recuerda que no todo el mundo merece tu apoyo y tu lealtad; hay personas que solo quieren aprovecharse y terminarán metiéndote a ti en problemas y abandonándote.

Sabemos que quieres tener un amor bonito, pero, antes de andar pensando en encontrar a tu media naranja, es momento de encontrarte a ti mismo. Date tiempo para ti, no te presiones y olvídate de hacer comparaciones tontas que no te ayudarán en nada. Toma todo con calma y sigue adelante.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, sábado 24 de enero?

Es momento de ponerte un alto a ti mismo, Géminis. Ya no dejes las cosas a medias y échale ganas de verdad al trabajo. Recuerda que no basta con cumplir; se deben notar tus ganas de crecer, mejorar y salir adelante. Tus superiores te están observando más de lo que crees, así que cada esfuerzo cuenta.

Estás entrando a una etapa de muchas mejoras. Los cambios positivos comenzarán poco a poco a manifestarse en todos los aspectos, tanto económicos como emocionales y personales. Esto te ayudará a sentirte motivado y con ganas de comerte al mundo. No te sabotees y disfruta tu momento.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, sábado 24 de enero?

Si eres un Cáncer con pareja, presta mucha atención a lo que te vamos a decir. Vas a comenzar a notar ciertos celos y desconfianzas en tu relación. Tranquilo, no necesariamente es por una infidelidad, sino que más bien hay inseguridades por cosas que no se han hablado en su momento. Ten cuidado, habla y expresa todo lo que sientes.

Este fin de semana se viene bastante intenso. Cambiará tu rutina y habrá situaciones inesperadas que te van a desconcertar. Tranquilo, no te asustes, solo es la vida invitándote a vivir algo distinto.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, sábado 24 de enero?

Sabemos que te gusta hacer amigos, Leo, pero recuerda algo muy importante: no todo el que se acerca a ti viene con buenas intenciones. Hay muchas personas que pueden llegar a prometerte el cielo, pero en realidad solo quieren aprovecharse de ti y de lo que tú tienes.

Llegó el momento de que hagas un pequeño repaso del camino que has recorrido. No eres la misma persona de antes y se nota. Recuerda que ya eres más fuerte; las cosas que antes te detenían ahora ya no lo hacen. Este repaso te servirá como arma en el futuro.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, sábado 24 de enero?

Tienes razón, Virgo, algo no cuadra del todo y no estás exagerando. Hay cambios en el ambiente, sobre todo en cuestiones de pareja y relaciones cercanas. Si tienes una relación, notarás actitudes distintas, silencios raros o respuestas extrañas. Puede que alguien más le esté moviendo el tapete. Lo importante es que pongas tus límites y hagas un problema más grande.

Tu cuerpo te necesita; ya es momento de ponerse serios con la dieta y el ejercicio. Deja ya el “mañana empiezo”. Tu metabolismo ya no es el mismo y empezarás a subir de peso rapidísimo y bajarlo te costará más que nunca. Piensa en tu salud.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, sábado 24 de enero?

Es hora de dejar de fingir, Libra. Últimamente sonríes mucho por compromiso y siempre dices que “estás bien” cuando realmente no lo estás. Hoy es un buen día para empezar a expresarte como tú eres; no importa cómo te perciban, quien te quiere de verdad te querrá con todo y tus defectos; no tienes por qué agradarle a todo el mundo.

Atención, vienen noticias de un problema familiar algo lejano que podría causarte algo de estrés. Lo importante es que no te metas ni tomes partido, pues solo conoces una parte de la historia. Recuerda que todos tienen sus propias batallas.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, sábado 24 de enero?

Escorpio, presta mucha atención. Hay malas noticias y será mejor que te pongas alerta, pues parece que te robarán dinero o algún objeto importante. Lo recomendable es que no confíes en nadie y te mantengas muy alerta, sobre todo en lugares concurridos. No es momento de prestar ni dejar cosas encargadas.

Pero no te preocupes, también hay buenas noticias. Pronto se abrirá una oportunidad que deberás aprovechar para emprender un negocio familiar. El proyecto se ve estable y pinta para ser un gran éxito en tu futuro, pero es muy importante que te comprometas para que se logre.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, sábado 24 de enero?

Habrá cambios de última hora en tu trabajo o negocios, Sagitario. Puede que en un principio esto te saque mucho de onda, pero en realidad esto terminará beneficiándote. Comenzarás a ver la luz después de un periodo lleno de confusión; no obstante, no te preocupes, que las cosas se acomodarán a tu favor. Eso sí, es muy importante que aproveches todo porque no ocurrirá dos veces.

Tendrás cambios físicos significativos y no para bien. Te recomendamos no descuidar el ejercicio ni tu alimentación; llegó el momento de aplicarse aunque sea desde casa. Más que por estética, deberás hacerlo por tu salud y bienestar.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, sábado 24 de enero?

Es momento de cuidar mucho tu estómago, porque los dolores estarán a la orden del día. El estrés, los corajes guardados y las preocupaciones te están cayendo pesados. Es momento de comer bien, descansar y, sobre todo, no atragantarse de emociones negativas que solo te dañarán.

Estás en una etapa de tu vida muy importante, Capricornio. Es momento de preguntarse quién eres realmente, qué quieres ser y hacia dónde te diriges. No estás en momento de reprocharte nada ni de castigarte por cosas del pasado. Recuerda que lo que hiciste en el pasado fue lo mejor para ti en ese momento; ahora solo toca aprender y seguir.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, sábado 24 de enero?

Acuario, por fin llegará ese dinerito extra por el que estuviste rogando. Recuerda que no es para despilfarrar y mucho menos para andar presumiendo. Mejor, concéntrate en acomodar tus cuentas y pagar tus deudas. Si administras bien tus ingresos, comenzarás a sentirte mejor y más aliviado.

Se aproximan muchos eventos sociales, reuniones, convivencia y demás cosas que harán que te diviertas a lo grande. Solo ten en cuenta algo muy importante: debes cuidar tu consumo. Es probable que, si no lo haces, desarrolles una gastritis o colitis que te llevará a la cama si no te mides.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, sábado 24 de enero?

Piscis, las probabilidades de conocer a alguien están más altas que nunca. Se aproxima una nueva conexión con una persona del signo Cáncer o Piscis, así que no te sorprendas cuando pronto estés emocionado porque alguien te está moviendo el tapete.

Hay más buenas noticias: un familiar, amistad o conocida cercana está a punto de llenar tu círculo de emoción, pues revelará su embarazo. En cuanto a las amistades, habrá algunas personas que se caerán del pedestal en el que las tenías, pero no te preocupes, no te harán daño, solo descubrirás que son humanos y eso no los hace villanos. Solo aprende a no idealizar.

