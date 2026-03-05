Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 5 de marzo; esto le espera a cada signo en el DINERO, AMOR y SALUD

¡Los astros han hablado! No te pierdas las predicciones del zodiaco para cada uno de los 12 signos con el horóscopo de Nana Calistar de hoy, quien cuenta con toda una serie de pronósticos y recomendaciones para este jueves, 5 de marzo. Esto se espera en el ámbito del amor, dinero y salud para cada signo:

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 5 de marzo?

Se marcan movimientos fuertes en el plano sentimental. Recuerda, no todo regresa para quedarse, es importante amarte mucho a ti mismo. Disfruta de la vida pero no pierdas tu dignidad. Cuida más tu salud, en especial los riñones y espalda. Es probable que personas cercanas a ti te tengan envidia, ignoralas y sigue tu camino. Estos días entrarás en un período de reflexión personal. También se marca la llegada de un dinerito extra.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 5 de marzo?

Deja atrás las preocupaciones. Llegó el momento de soltar responsabilidades y sentimientos que no has querido expresar, pues tu cuerpo, mente y alma resienten todo. Se marcan chismes en tu entorno cercano, no caigas en el juego e ignora. En el plano sentimental, es posible que llegue un amor intenso o breve. Se vienen días de reflexión importante. Mantén los ojos bien abiertos, especialmente con ciertas amistades o personas falsas.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 5 de marzo?

Llegó el momento de actuar. Deja de sabotearte y pon en marcha todo eso que tienes en mente. Se marcan movimientos fuertes en el amor. No caigas en chismes ni provocaciones de terceras personas. Presta más atención a tu salud, especialmente en el ámbito digestivo y el estrés. Se viene una montaña rusa de emociones. Es momento de pensar más en ti. También se marca una buena racha en juegos de azar, pero no te dejes ir demasiado.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 5 de marzo?

No te desgastes pensando en venganza, la vida pone a todos en su lugar. Se marca la llegada de un dinero o beneficio económico. Es momento de reflexionar sobre lo que estás haciendo y hacia dónde quieres dirigir tu energía. Deja de perder el tiempo persiguiendo cosas que no te dejan nada. Es probable que pronto te adentres en un viaje agradable. Se marcan cambios laborales o movimientos de personas conocidas. No te dejes guiar por chismes o comentarios que te podrían afectar emocionalmente.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 5 de marzo?

Es momento de dejar atrás esa flojera y evita chismes y malentendidos innecesarios. En el amor se marcan movimientos un tanto revueltos. Recuerda, si alguien te quiere te lo demostrará, sino, también. Se marca un fin de semana alegre y con reuniones. Cuidado con las caídas y golpes. También es probable que empieces a planear un viaje especial con alguna persona importante para ti.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 5 de marzo?

Entras en días de reflexión, no te guardes nada y expresa lo que sientes. En el plano sentimental, recuerda, la comunicación es la clave, si algo no te gusta, háblalo. Pon límites y deja de cargar con responsabilidades que no te corresponden. En lo laboral, se marcan movimientos importantes, como cambios de puesto o nuevas responsabilidades. Sal de tu zona de confort y no le temas al cambio. Una amistad podría acercarse a pedir un consejo.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 5 de marzo?

Se marca una sacudida emocional. Habrá momentos de nostalgia, pero no dejes que te derrumben. Enfócate en el presente y el ahora. Estás algo frustrado, tranquilo, todo llega a su momento. Tu carisma y capacidad de agradar a la gente puede provocar envidias, no les des importancia y sigue con tu vida. Eso sí, aguas con las traiciones. En el amor, se marcan movimientos importantes positivos, mientras que en lo profesional podrían presentarse oportunidades interesantes.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 5 de marzo?

Deja de prestar atención a lo que dicen de ti, lo importante es que tú tengas claro quién eres y hacia dónde vas. Recuerda, la vida está llena de altas y bajas, pero tú tienes la capacidad de levantarte. En el amor, es necesario que hagas una limpieza emocional, aléjate de gente que no te suma. En lo económico, comienzas a pensar en ideas para próximos negocios o proyectos. Se vienen días de reflexión y muchas oportunidades.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 5 de marzo?

Deja de poner excusas y actúa, que de tí depende en dónde estás. Es probable que te sientas solo hoy. Descuida. Este momento de introspección será necesario para que acomodes tus emociones. Expande tu círculo social y atrévete a conocer más personas. En lo económico, se marcan oportunidades interesantes, como proyectos o propuestas. Eso sí, no gastes el dinero que aún no tienes. Cuida más tu alimentación y haz más ejercicio, tu cuerpo lo agradecerá.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 5 de marzo?

Amas con mucha intensidad, pero recuerda, hay historias que te enseñan quién merece un lugar en tu vida y quien no. Se marca la llegada de una nueva persona a tu vida que te hará ver la vida desde una nueva perspectiva. Vivirás momentos intensos. Confía más en tu intuición. Cuidado con viajes inesperados o de último momento que no podrían salir como esperabas. En el amor, es momento de hablar con claridad. También se marcan chismes de algunas amistades o en el trabajo. No te enganches.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 5 de marzo?

La paciencia será tu mejor aliada hoy. Hay procesos que toman tiempo, lo importante es empezar. Es momento de poner límites y dejar de pensar en quien ya no está en tu vida. Se marcan nuevas oportunidades en el plano sentimental, también viajes o visitas del extranjero. Deja de cargar con rencores innecesarios. Cierra ciclos y enfócate en el presente. Se marca la oportunidad de un nuevo negocio.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 5 de marzo?

No todo lo que brilla es oro. Abre bien los ojos. En el plano amoroso, la vida te pondrá en una situación tentadora que servirá para ver si aprendiste de experiencias pasadas. Se marcan nuevas oportunidades, siempre y cuando aprendas a cerrar ciclos. También se abren oportunidades en el dinero y los negocios, analízalas con calma. Aguas con esas amistades que hablan mal de ti a tus espaldas. Se marcan envidias en el trabajo, no te enganches y sigue con lo tuyo. Es buen momento para retomar el ejercicio.

¿Qué signo eres? Estos son los 12 signos del zodiaco, según tu fecha de nacimiento

El zodiaco está compuesto por 12 signos, cada uno perteneciente a un elemento diferente: fuego, tierra, aire o agua. El signo al que pertenezcas depende de tu fecha de nacimiento. Según la astrología, conocer tu signo sirve para identificar rasgos de personalidad. Estos son los 12 signos del zodiaco, según el día en que naciste.

