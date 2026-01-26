Horóscopo de Nana Calistar de hoy lunes 26 de enero de 2026 para cada signo estas son las predicciones de los 12 signos del zodiaco: amor, trabajo, golpes de suerte, descubre lo que te depara el destino.

Nana Calistar ya dio su horóscopo de hoy lunes 26 de enero de 2026, y las predicciones que tiene para los 12 signos del zodiaco simplemente son asombrosas. Sin embargo, algunas personas deberán cuidarse de caídas, traiciones, o chismes. Otras más podrán disfrutar de golpes de suerte o de alguna señal del Universo, la cual mejorará su vida.

Lo que dice el horóscopo de Aries para hoy 26 de enero

Nana Calistar les dice a las personas regidas bajo el signo de Aries que, esta semana deberán cuidar mucho lo que dicen, sobre todo cuando se trate de familia; no todo lo que piensan debe decirse, ya que podrían provocar un disgusto o un mal entendido, el cual podría no arreglarse y quizás hacerse más grande.

Lo que dice el horóscopo de Tauro para hoy 26 de enero

Para los Tauro Nana Calistar les dice que, se ven movimientos importantes que te sacarán de la rutina, además podrías salir de viaje, e iniciarás una nueva relación, ese que veías medio tibio por fin se fortalecerá y además dejará la indecisión. Por tu parte, si no sabías, el corazón te dará una señal.

Lo que dice el horóscopo de Géminis para hoy 26 de enero

Estás o mejor dicho te llega una etapa en donde la vida te pide juicio y un poco más de empatía, no todas las personas han tenido las mismas oportunidades que tú; ni la misma fuerza para levantarse cuando la vida las tira. Algunas veces hablas sin darte cuenta de que tú también has pasado por cosas que te dejaron muy marcado.

Lo que dice el horóscopo de Cáncer para hoy 26 de enero

Ten calma y amor propio, sueles amar mucho y más de lo que te llegan a amar a ti, no entregues sin medida porque luego ahí estás preguntando por qué terminas cansado y con un corazón hecho añicos.

Lo que dice el horóscopo de Leo para hoy 26 de enero

Mi León hermoso, mi Rey de la Selva, esta semana se te van a poner oportunidades que no siempre llegan y que si pasan, sólo llegan una vez en la vida; específicamente en el área laboral. Te llegan propuestas, invitaciones y cambios que te harán mejorar mucho en tu economía, grandes ingresos; además estos aires nuevos te darán mucha estabilidad y autoestima.

Lo que dice el horóscopo de Virgo para hoy 26 de enero

Esta semana te toca hacer un serio análisis muy profundo sobre tus relaciones, porque, juras que das mucho, pero la realidad es que algunas veces exiges más de lo que estás dispuesto a ofrecer.

Lo que dice el horóscopo de Libra para hoy 26 de enero

El pasado regresa y te toca la puerta como si quisiera cobrarte la renta cada mes, una persona que ya estaba fuera de tu vida vuelve con promesas, disculpas y hasta lágrimas, eso sí, de cocodrilo.

Lo que dice el horóscopo de Escorpio para hoy 26 de enero

Una semana muy movida en el tema sentimental, pero no todo es malo, en el amor se marcan cambios importantes que te ayudarán a mejorar la relación si es que tienes pareja. Un hecho inesperado los unirá más de lo que piensas.

Lo que dice el horóscopo de Sagitario para hoy 26 de enero

Perdiste a un ser muy especial debido a su manera de confiar, y por ese orgullo es que a veces se te sube más rápido que tu carácter; mientras no lo reconozcas seguirás teniendo conflictos en tu vida.

Lo que dice el horóscopo de Capricornio para hoy 26 de enero

No puedes seguir cargando con recuerdos que ya fueron y menos de personas que ya no forman parte de tu presente; todo eso solamente estorba en tu camino y te impide avanzar como lo necesitas. No te aferres aunque regrese, sólo te está estorbando.

Lo que dice el horóscopo de Acuario para hoy 26 de enero

Debes ser una persona fría y calculadora, antes de tomar alguna decisión importante, consulta con personas que sepan de ese tema; no firmes ni actúes por impulso. No todo se resuelve a tu manera.

Lo que dice el horóscopo de Piscis para hoy 26 de enero

La vida comienza a moverte mucho el tapete, no te asustes, esto es para que te vayas de un lugar en donde no estás creciendo, tanto laboral como económicamente e incluso sentimentalmente; te llegan nuevos escenarios y oportunidades justo cuando más te sentías estancado.