Horóscopo de Nana Calistar de hoy miércoles 4 de febrero de 2026 para cada signo: estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco; descubre si tendrás fortuna, amor, dinero o abundancia

Nana Calistar tiene preparado su horóscopo para hoy miércoles 4 de febrero de 2026; la experta trae varias indicaciones y predicciones para los 12 signos del zodiaco, donde algunos deberán tener cuidado con amistades y familiares cercanos; mientras que otros, deberán atender las señales que les manda el Universo.

Lo que dice el horóscopo de Nana Calistar para los regidos bajo el signo de Aries hoy miércoles 4 de febrero de 2026

Nana Calistar les dice a los regidos bajo el signo de Aries que, este miércoles 4 de febrero de 2026 no deben tener miedo a los cambios; puesto que, es justo aquí en donde la vida comienza a acomodar las piezas.

Lo que dice Nana Calistar para los Tauro hoy miércoles 4 de febrero

Para los nacidos bajo el signo Tauro, Nana Calistar les dice que llegan muchas bonitas sorpresas; estas les sacarán varias sonrisas y además te harán recordar que, sólo existe una vida. En el ámbito laboral les van a levantar el ánimo y además les van a devolver una motivación, la cual ya se había apagado.

¿Qué dice el horóscopo de Géminis para hoy miércoles 4 de febrero

Mis queridos Géminis, los cambios y no lo hacen por casualidad, con movimientos necesarios y muy necesario para que te acomodes en el camino correcto; aunque en el inicio no los notes, la vida te quiere sorprender y lo hará antes de lo que te imaginas.

Esto dice el horóscopo de Cáncer para hoy 4 de febrero

Manda todo a la chin…fregada, y también a las personas que sólo se aprovechan de tu nobleza y de tu corazón. No todos merecen que te entregues al 100% y menos de tu valioso tiempo. Llegan amores del pasado que te siguen robando tu energía recuerda que no es ahí.

¿Qué dice el horóscopo de Leo para hoy 4 de febrero?

Mi Rey de la Selva; amaneces con presentimientos fuertes, de esos que no se pueden ignorar, porque cuando algo te llega a la mente, casi siempre o bueno, mejor dicho, siempre se cumple. No es miedo, es tu don bien afinado; así que presta atención a las señales, a los sueños y a los mensajes que vienen disfrazados de casualidad.

Este día arrancó bastante movidito, con muchas oportunidades, pero también con pequeñas pérdidas que te enseñan a soltar todo lo que no puedes controlar; se marcan algunos extravíos de objetos, nada del otro mundo; no te enojes ni hagas escenitas.

¿Qué dice Nana Calistar para los Libra este 4 de febrero?

Mide cada una de las palabras que van a salir de tu boca, porque de por sí, tu lengua anda más filosa de lo normal y podrías lastimar a personas que sí te quieren en verdad; no todo lo que piensas necesita decirse mi querido Libra.

Lo que dice el horóscopo de Escorpio para hoy 4 de febrero

Tienes rencores en tu corazón bien guardados, heridas viejas y un miedo enorme a volver a amar como antes; tu bipolaridad y tu carácter cambiante son tu escudo emocional, y esto te ha protegido; pero también te ha alejado de personas que te querían ver bien.

Sagitario prepárate para lo que viene este miércoles 4 de febrero

Eres un signo lleno de amor y eso te hace especial y único, eso sí, no todos lo valoran. Cuando te entregas lo haces con todo, son medias tintas y de verdad; es por ello que, tus verdaderos amigos saben de que estás hecho, ya que siempre estás para apoyarlos.

Capricornio debe estar atento a lo que dice su horóscopo de hoy miércoles 4 de febrero

Todo bien necesita un poco de mal, y tu parte oscura no es sencilla; ya que cuando algo te duele o te decepciona, sueles transformarte en cuestión de segundos y convertir lo positivo en negativo.

¿Qué dice Nana Calistar para los regidos bajo el signo de Acuario este 4 de febrero?

Es momento de aprender a quererte y respetarte, porque si tú no lo haces nadie lo hará por ti; has permitido muchas faltas de respeto, y aguantado de más; esto te ha dejado cansado emocionalmente.

Lo que dice el horóscopo de Piscis para hoy miércoles 4 de febrero

Una de tus virtudes es amar, y es que nadie lo hace como tú; ya que te entregas sin medias tintas y esas ganas tuyas de pertenecerle a una sola persona son tus ganas de vivir; sin embargo, no andes de migajero y menos con amistades, ya que se podrían burlas de ti.