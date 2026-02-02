Horóscopo de Nana Calistar de hoy lunes 2 de febrero de 2026 para cada signo: estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco y descubre si es amor, dinero, o golpes de suerte en la lotería

De acuerdo con Nana Calistar, este es el horóscopo para los 12 signos del zodiaco de este lunes 2 de febrero de 2026. Algunos deberán atender las señales el Universo, puesto que se vienen golpes de suerte, amor, dinero y mucho trabajo; pero, otras personas tienen que cuidarse de traiciones de personas cercanas.

Lo que dice el horóscopo de Nana Calistar para los regidos bajo el signo de Aries hoy lunes 2 de febrero de 2026

De acuerdo con Nana Calistar, febrero te moverá el tapete en temas de trabajo, decisiones y hasta casa; se vienen cambios laborales, e incluso podrías llegar a otro domicilio, y aunque al inicio te de miedo soltar todo aquello que tienes, estos ajustes te harán bien.

Lo que dice Nana Calistar para los Tauro este lunes 2 de febrero

Nana Calistar les dice a los regidos bajo el signo de Tauro que, han estado cargando expectativas muy grandes hacia personas, que, siendo realistas, solo te han traído dolores de cabeza con promesas que jamás se cumplirán. Este mes te llegará a mover el piso y te obligará a decidir muy rápido.

¿Qué dice el horóscopo de Géminis para hoy lunes 2 de febrero

El Universo te pide que mires el espejo del pasado, pero no es para reclamarte, sino para poder entender lo que has hecho, pero también para ver cuánto has crecido. Este mes se moverán emociones y recuerdos, que aunque te hagas fuerte, aún te duelen.

Esto dice el horóscopo de Cáncer para hoy 2 de febrero

Habla claro y fuerte, tal y como lo haría una señora de antes, puesto que, ya te conoces y suelen toparte y tropezar con la misma piedra dos veces. Febrero llega con muchos cambios que te dicen que, en caso de seguir aferrado al mismo destino, podrían afectar más de la cuenta.

¿Qué dice el horóscopo de Leo para hoy 2 de febrero?

Mi querido Rey de los Signos Zodiacales este mes de febrero te trae una sorpresa en el amor y en los negocios, la cual cambiará tu vida y sobre todo te sacará una sonrisa, además te sacará de problemas y terminarás con unas rachas complicadas.

Nana Calistar les dice esto a los Virgo para hoy 2 de febrero

Habla derecho y claro, este mes se mueven emociones y además te harán despertar atracción por una persona que acaba de aparecer en tu vida, el cual te sacará sonrisas sin avisarte y sobre todo, te hará sentir sentimientos que ya tenías dormidos.

¿Qué dice Nana Calistar para los Libra este 2 de febrero?

Ya no hagas dramas que no valen la pena, el segundo mes del 2026 te pone frente a situaciones importantes que se has venido postergado por miedo a equivocarte o que, por querer quedar bien con todos, quedas mal contigo mismo o misma.

Lo que dice el horóscopo de Escorpio para hoy 2 de febrero

Nunca dudes de lo que puedes conseguir sólo porque alguien más no lo logró; cada quien carga con su propia historia y tú tienes para llegar lejos, eso a pesar de que te sabotees pensando de más; por lo que, febrero te pide confianza, pero no seas soberbio.

Sagitario prepárate para lo que viene este lunes 2 de febrero

Este mes arranca muy bueno para ti, y te pondrá más despierto y sobre todo, más atento y menos dispuesto a permitir abusos; eso sí, no explotes con quien no tiene la culpa; aprende a usar tu inteligencia emocional.

Capricornio debe estar atento a lo que dice su horóscopo de hoy lunes 2 de febrero

Cuidado en el trabajo porque se podrían presentar complicaciones, ponte listo porque podría perder dinero en un proyecto que no saldrá como esperabas, no te preocupes porque, aunque en el inicio te frustre, todo saldrá bien.

¿Qué dice Nana Calistar para los regidos bajo el signo de Acuario este 2 de febrero?

Quien no te valora no lo hará después; así que deja de justificar ausencias y desprecios, no te obsesiones con alguien que no le interesas y que claramente no te quiere en su vida. Sigue tu camino y que venga lo bueno que siempre esperas.

Lo que dice el horóscopo de Piscis para hoy 2 de febrero

Durante los primeros meses del año se vienen amores marcados, de esos que se sienten hasta el estómago; pero de igual forma una traición fuerte por parte de alguien que quieres; te lo dijimos, no confíes ni en tu sombra y menos en aquellos que ya te fallaron una vez.

