El horóscopo revela cuál es el lado oscuro de tu signo zodiacal, pero que nadie te dice
Conoce cuáles son tus secretos incómodos, tóxicos y de mal humor que son difíciles de controlar, según la astrología
Todo lo bueno tiene un lado malo, y en el horóscopo esta regla también aplica. Según la astrología, el lado oscuro de cada signo está escondido, pero sobresale cuando las energías negativas están cerca. Aquí te decimos qué revela sobre la personalidad de cada uno y que nadie te admite de frente.
Según estas creencias, el lado oscuro de los horóscopos revela las características incómodas, tóxicas y hasta de mal humor que cada signo tiene, pero hay manera de controlarlas. Si quieres saber qué dice el tuyo, búscalo en la siguiente lista:
- Lado oscuro de ARIES: Hoy tu impulsividad puede jugarte en contra. Tiendes a reaccionar sin pensar y eso te vuelve explosivo, incluso agresivo. Tu lado oscuro aparece cuando quieres imponer tu voluntad a toda costa. Cuidado: no todo es una competencia.
- Lado oscuro de TAURO: Tu terquedad alcanza niveles extremos. Cuando te aferras a algo —o a alguien—, puedes volverte posesivo y controlador. Tu lado oscuro surge cuando el miedo al cambio te paraliza y te hace cerrarte por completo.
- Lado oscuro de GÉMINIS: Tu dualidad se desborda. Puedes caer en la manipulación o decir una cosa y hacer otra. Tu lado oscuro aparece cuando usas tu inteligencia para confundir o evadir responsabilidades. No juegues con la verdad.
- Lado oscuro de CÁNCER: Hoy tus emociones pueden volverse un arma. Tu lado oscuro se manifiesta en el chantaje emocional o en guardarte rencores por demasiado tiempo. No todo el mundo puede adivinar lo que sientes.
- Lado oscuro de LEO: Tu ego puede nublarte. Cuando no recibes la atención que crees merecer, emerges arrogante y dominante. Tu lado oscuro aparece cuando necesitas validación constante y desprecias a los demás.
- Lado oscuro de VIRGO: Tu perfeccionismo se convierte en crítica constante. Puedes ser demasiado duro contigo y con otros. Tu lado oscuro aparece cuando nada es suficiente y terminas saboteando lo bueno por buscar lo perfecto.
- Lado oscuro de LIBRA: Evitas el conflicto a cualquier costo, incluso si eso implica ser falso. Tu lado oscuro surge cuando manipulas situaciones para quedar bien con todos, perdiendo autenticidad en el proceso.
- Lado oscuro de ESCORPIO: Tu intensidad puede volverse oscuridad pura. Celos, control y sed de venganza son parte de tu lado oculto. Cuando te sientes traicionado, no olvidas… ni perdonas fácilmente.
- Lado oscuro de SAGITARIO: Tu sinceridad puede ser brutal. A veces no tienes filtro y terminas hiriendo a otros. Tu lado oscuro aparece cuando huyes del compromiso y evitas responsabilidades disfrazándolo de libertad.
- Lado oscuro de CAPRICORNIO: Tu ambición puede volverte frío. Tu lado oscuro surge cuando priorizas el éxito sobre las personas. Puedes parecer distante, calculador y demasiado rígido emocionalmente.
- Lado oscuro de ACUARIO: Tu necesidad de independencia puede aislarte. Tu lado oscuro aparece cuando te desconectas emocionalmente y actúas con indiferencia. A veces pareces más interesado en ideas que en personas.
- Lado oscuro de PISCIS: Tu sensibilidad puede llevarte a escapar de la realidad. Tu lado oscuro surge cuando te victimizas o evitas enfrentar problemas. Puedes caer en la ilusión y el autoengaño con facilidad.