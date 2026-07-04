Horóscopo de hoy sábado 4 de julio: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Sylvia Pasquel se une al elenco de “Las Leonas”

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 4 de julio de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 4 de julio de 2026

Hoy, sábado 4 de julio de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada invita a bajar el ritmo y observar con mayor atención aquello que ocurre a tu alrededor. Darte un espacio para descansar y reorganizar tus ideas favorecerá decisiones más acertadas. Una actitud comprensiva fortalecerá un vínculo que necesita mayor cercanía.

: la jornada invita a bajar el ritmo y observar con mayor atención aquello que ocurre a tu alrededor. Darte un espacio para descansar y reorganizar tus ideas favorecerá decisiones más acertadas. Una actitud comprensiva fortalecerá un vínculo que necesita mayor cercanía. Tauro : el día favorece los encuentros con personas afines y la posibilidad de recibir apoyo para avanzar en un objetivo importante. La colaboración será más valiosa de lo que imaginas y contribuirá a generar mayor estabilidad en distintos aspectos de tu vida.

: el día favorece los encuentros con personas afines y la posibilidad de recibir apoyo para avanzar en un objetivo importante. La colaboración será más valiosa de lo que imaginas y contribuirá a generar mayor estabilidad en distintos aspectos de tu vida. Géminis : la energía disponible impulsa tu capacidad para asumir nuevos desafíos y demostrar lo que sabes hacer. Mantener el enfoque te permitirá aprovechar oportunidades que pueden fortalecer tu crecimiento y brindar mayor seguridad para los próximos pasos.

: la energía disponible impulsa tu capacidad para asumir nuevos desafíos y demostrar lo que sabes hacer. Mantener el enfoque te permitirá aprovechar oportunidades que pueden fortalecer tu crecimiento y brindar mayor seguridad para los próximos pasos. Cáncer : la Luna en Piscis favorece la conexión con tu intuición y despierta el deseo de explorar nuevas experiencias. Será un buen momento para aprender, planificar un viaje o abrirte a perspectivas diferentes. Escuchar tu voz interior te ayudará a elegir el mejor camino.

: la Luna en Piscis favorece la conexión con tu intuición y despierta el deseo de explorar nuevas experiencias. Será un buen momento para aprender, planificar un viaje o abrirte a perspectivas diferentes. Escuchar tu voz interior te ayudará a elegir el mejor camino. Leo : el día invita a realizar cambios que aporten mayor equilibrio a tu vida. Dejar atrás preocupaciones innecesarias permitirá recuperar tranquilidad y enfocar tus esfuerzos en aquello que realmente tiene valor para ti.

: el día invita a realizar cambios que aporten mayor equilibrio a tu vida. Dejar atrás preocupaciones innecesarias permitirá recuperar tranquilidad y enfocar tus esfuerzos en aquello que realmente tiene valor para ti. Virgo : la jornada pone atención en las relaciones más importantes. La Luna en tu signo opuesto complementario favorece el entendimiento y la empatía, haciendo más fácil resolver diferencias mediante el diálogo. Una conversación sincera fortalecerá la confianza mutua.

: la jornada pone atención en las relaciones más importantes. La Luna en tu signo opuesto complementario favorece el entendimiento y la empatía, haciendo más fácil resolver diferencias mediante el diálogo. Una conversación sincera fortalecerá la confianza mutua. Libra : la energía disponible favorece la organización de tus actividades y la incorporación de hábitos que aporten mayor armonía a tu rutina. Pequeños ajustes realizados con constancia producirán beneficios que se harán visibles con el paso de los días.

: la energía disponible favorece la organización de tus actividades y la incorporación de hábitos que aporten mayor armonía a tu rutina. Pequeños ajustes realizados con constancia producirán beneficios que se harán visibles con el paso de los días. Escorpio : el día despierta creatividad y entusiasmo para disfrutar de aquello que te inspira. La Luna en Piscis potencia tu sensibilidad y facilita expresar lo que sientes con naturalidad. Compartir tiempo con personas especiales renovará tu ánimo.

: el día despierta creatividad y entusiasmo para disfrutar de aquello que te inspira. La Luna en Piscis potencia tu sensibilidad y facilita expresar lo que sientes con naturalidad. Compartir tiempo con personas especiales renovará tu ánimo. Sagitario : la jornada invita a prestar atención a tu entorno personal y a fortalecer aquello que te brinda seguridad. Resolver asuntos pendientes con paciencia contribuirá a crear un ambiente más sereno y estable.

: la jornada invita a prestar atención a tu entorno personal y a fortalecer aquello que te brinda seguridad. Resolver asuntos pendientes con paciencia contribuirá a crear un ambiente más sereno y estable. Capricornio : la energía disponible favorece las conversaciones productivas y el intercambio de ideas. Expresar tus pensamientos con claridad abrirá nuevas oportunidades y facilitará acuerdos beneficiosos. También será un buen momento para revisar planes futuros.

: la energía disponible favorece las conversaciones productivas y el intercambio de ideas. Expresar tus pensamientos con claridad abrirá nuevas oportunidades y facilitará acuerdos beneficiosos. También será un buen momento para revisar planes futuros. Acuario : el día pone el foco en aquello que deseas consolidar. Actuar con prudencia y valorar cada avance te permitirá administrar mejor tus recursos y construir una base más firme para tus proyectos.

: el día pone el foco en aquello que deseas consolidar. Actuar con prudencia y valorar cada avance te permitirá administrar mejor tus recursos y construir una base más firme para tus proyectos. Piscis: la Luna en tu signo potencia tu sensibilidad, tu creatividad y tu capacidad para conectar con lo que realmente deseas. Será una jornada propicia para iniciar una nueva etapa, fortalecer vínculos importantes y confiar en tus talentos para avanzar con mayor seguridad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: