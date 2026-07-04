Estos fueron los cocineros “congelados” por Lancer en la gala de salvación de MasterChef 24/7 de hoy 3 de julio

Las emociones se vivieron al límite en la gala de salvación de esta noche, pues fue la última oportunidad de los cocineros para evitar el próximo domingo de eliminación y uno de los protagonistas fue Lancer, pues hizo valer la importante ventaja que consiguió en el reto express de este día para "congelar" a algunos compañeros. ¿Quiénes fueron víctimas del portador del primer mandil negro en la historia de MasterChef 24/7? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Julio y Camila fueron las víctimas de Lancer

Los seis participantes tuvieron que cocinar en tres retos y en cada ronda sus respectivos platillos recibieron calificaciones del 1 al 10. Cabe recordar que al final de la gala, los cuatro concursantes que tuvieran los promedios más bajos recibirían un delantal negro y tendrían que hacer todo lo posible por salvarse el próximo domingo 5 de julio, mientras que los dos que tuvieran los mayores puntajes subirían directamente al balcón.

Cabe recordar que "Canelo" y "Copetes", los pajaritos de la suerte, los cuales estuvieron acompañados por el señor Miguel Ángel Burgos, fueron los encargados de elegir la proteína a cocinar para los tres retos de la noche, las cuales fueron fueron sepia, corazón de cerdo y navaja, mientras que los ingredientes sorpresa fueron macadamia, rábano blanco y wakame, respectivamente.

Luego de que Claudia Lizaldi revelara que Lancer, como ganador del reto express de este día, podría "congelar" a un compañero en cada etapa de la gala durante cinco minutos, el cocinero solamente escogió a Julio y Camila.

Lancer dijo durante el primer reto que le devolvió el favor a Julio luego de que bloqueara uno de sus platillos cuando fue portador del Pin del Chef en la primera semana del reality show.

Por otro lado, aunque Lancer "congeló" a Camila en el segundo reto, la cocinera anticipó la decisión de su compañero y emplató su propuesta con tiempo, por lo que pudo presentar su platillo para conseguir una calificación, a diferencia de Julio.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al octavo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Diego, Emmanuel, Flor, Jazmín, Michelle y Luis; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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