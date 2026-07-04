Estos fueron los cocineros “congelados” por Lancer en la gala de salvación de MasterChef 24/7 de hoy 3 de julio
El cocinero aprovechó la importante ventaja que consiguió en el reto express de este día
Las emociones se vivieron al límite en la gala de salvación de esta noche, pues fue la última oportunidad de los cocineros para evitar el próximo domingo de eliminación y uno de los protagonistas fue Lancer, pues hizo valer la importante ventaja que consiguió en el reto express de este día para "congelar" a algunos compañeros. ¿Quiénes fueron víctimas del portador del primer mandil negro en la historia de MasterChef 24/7? Te invitamos a descubrirlo a continuación.
Julio y Camila fueron las víctimas de Lancer
Los seis participantes tuvieron que cocinar en tres retos y en cada ronda sus respectivos platillos recibieron calificaciones del 1 al 10. Cabe recordar que al final de la gala, los cuatro concursantes que tuvieran los promedios más bajos recibirían un delantal negro y tendrían que hacer todo lo posible por salvarse el próximo domingo 5 de julio, mientras que los dos que tuvieran los mayores puntajes subirían directamente al balcón.
Cabe recordar que "Canelo" y "Copetes", los pajaritos de la suerte, los cuales estuvieron acompañados por el señor Miguel Ángel Burgos, fueron los encargados de elegir la proteína a cocinar para los tres retos de la noche, las cuales fueron fueron sepia, corazón de cerdo y navaja, mientras que los ingredientes sorpresa fueron macadamia, rábano blanco y wakame, respectivamente.
Luego de que Claudia Lizaldi revelara que Lancer, como ganador del reto express de este día, podría "congelar" a un compañero en cada etapa de la gala durante cinco minutos, el cocinero solamente escogió a Julio y Camila.
Lancer dijo durante el primer reto que le devolvió el favor a Julio luego de que bloqueara uno de sus platillos cuando fue portador del Pin del Chef en la primera semana del reality show.
Por otro lado, aunque Lancer "congeló" a Camila en el segundo reto, la cocinera anticipó la decisión de su compañero y emplató su propuesta con tiempo, por lo que pudo presentar su platillo para conseguir una calificación, a diferencia de Julio.
¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?
El próximo domingo conoceremos al octavo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Diego, Emmanuel, Flor, Jazmín, Michelle y Luis; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.
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