MasterChef 24/7: Qué alimentos nunca deberías guardar en el refrigerador

Si no te pierdes el 24/7 de MasterChef, sabes que una de las cosas más importantes son las clases, en donde todo se cocina con los alimentos más frescos, pero, ¿cómo los conservan correctamente?

Uno de los errores más comunes que cometen los cocineros amateurs en casa —y que costaría la expulsión directa en el reality— es asumir que el refrigerador es el destino final de todas las compras del supermercado. De hecho, de acuerdo con expertos culinarios y guías de conservación de KitchenAid, el frío extremo puede ser el peor enemigo de la textura, el aroma y el sabor de ciertos ingredientes esenciales. Organizar tu despensa correctamente es el primer paso para cocinar como un profesional.

Verduras que no se deben refrigerar

Al refrigerar los jitomates el frío rompe sus membranas celulares, transformando su pulpa jugosa en una textura harinosa y deslavada. Algo similar ocurre con las papas; la humedad del refrigerador acelera la conversión de sus almidones en azúcar, volviéndolas arenosas y alterando su sabor. Lo ideal para ellas es una bolsa de papel en un lugar oscuro.

Por su parte, las cebollas tienden a enmohecerse rápidamente en ambientes húmedos; se conservan mejor en sitios frescos y secos, siempre alejadas de las papas para evitar que se descompongan mutuamente. Los pepinos y los pimientos morrones sufren también bajo el frío: pierden su consistencia crujiente, se vuelven aguados y desarrollan manchas.

Frutas y despensa: la temperatura ambiente es clave

El aguacate es otro producto de cuidado, si buscas que madure de forma óptima para un buen guacamole, el refri solo retrasará el proceso; mantenlo sobre la encimera. Las manzanas aguantan perfectamente hasta dos semanas a temperatura ambiente antes de requerir refrigeración, mientras que los plátanos se tornarán negros prematuramente si los expones al frío del electrodoméstico.