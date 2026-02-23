Horóscopo de hoy lunes 23 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 23 de febrero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 23 de febrero de 2026

Hoy, lunes 23 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el día te impulsa a canalizar tu energía de forma más consciente para evitar el agotamiento y mejorar tu equilibrio interno. Una actitud más receptiva abrirá nuevas oportunidades, especialmente bajo la influencia de la luna creciente.

: el día te impulsa a canalizar tu energía de forma más consciente para evitar el agotamiento y mejorar tu equilibrio interno. Una actitud más receptiva abrirá nuevas oportunidades, especialmente bajo la influencia de la luna creciente. Tauro : la jornada favorece la estabilidad emocional y la conexión con lo que te genera tranquilidad en tu entorno cotidiano. Avanzar con pasos firmes te permitirá sostener lo que valoras.

: la jornada favorece la estabilidad emocional y la conexión con lo que te genera tranquilidad en tu entorno cotidiano. Avanzar con pasos firmes te permitirá sostener lo que valoras. Géminis : la energía disponible te invita a ordenar tus ideas para reducir tensiones internas y encontrar mayor claridad. Actuar con coherencia te ayudará a evitar altibajos.

: la energía disponible te invita a ordenar tus ideas para reducir tensiones internas y encontrar mayor claridad. Actuar con coherencia te ayudará a evitar altibajos. Cáncer : el día potencia tu sensibilidad y te anima a cuidar tus espacios personales para sentirte más contenido. Confiar en tu intuición marcará el rumbo adecuado.

: el día potencia tu sensibilidad y te anima a cuidar tus espacios personales para sentirte más contenido. Confiar en tu intuición marcará el rumbo adecuado. Leo : la jornada te exige administrar mejor tu vitalidad para no dispersarte en múltiples responsabilidades. En lo afectivo, tomar decisiones con mayor calma traerá mejores resultados.

: la jornada te exige administrar mejor tu vitalidad para no dispersarte en múltiples responsabilidades. En lo afectivo, tomar decisiones con mayor calma traerá mejores resultados. Virgo : la energía te acompaña para organizar tu rutina y mejorar tu bienestar general a través de pequeños cambios. En tus relaciones y proyectos, la constancia será tu mejor aliada.

: la energía te acompaña para organizar tu rutina y mejorar tu bienestar general a través de pequeños cambios. En tus relaciones y proyectos, la constancia será tu mejor aliada. Libra : el día te invita a buscar armonía interna y a resolver tensiones pendientes que afectan tu equilibrio emocional. En lo material, una actitud diplomática abrirá caminos.

: el día te invita a buscar armonía interna y a resolver tensiones pendientes que afectan tu equilibrio emocional. En lo material, una actitud diplomática abrirá caminos. Escorpio : la jornada intensifica tus emociones y te impulsa a transformar lo que ya no suma en tu vida. La claridad en tus decisiones será clave, especialmente con el impulso de la luna creciente.

: la jornada intensifica tus emociones y te impulsa a transformar lo que ya no suma en tu vida. La claridad en tus decisiones será clave, especialmente con el impulso de la luna creciente. Sagitario : la energía te motiva a salir de la rutina y a buscar experiencias que te renueven internamente. Actuar con responsabilidad evitará desequilibrios en tus recursos.

: la energía te motiva a salir de la rutina y a buscar experiencias que te renueven internamente. Actuar con responsabilidad evitará desequilibrios en tus recursos. Capricornio : el día favorece la estabilidad y te permite avanzar con determinación en tus objetivos personales. Sostener una visión a largo plazo te dará seguridad.

: el día favorece la estabilidad y te permite avanzar con determinación en tus objetivos personales. Sostener una visión a largo plazo te dará seguridad. Acuario : la jornada te invita a conectar con nuevas ideas que aporten frescura a tu vida cotidiana. Escuchar otras perspectivas enriquecerá tus decisiones, con un leve impulso de la luna creciente.

: la jornada te invita a conectar con nuevas ideas que aporten frescura a tu vida cotidiana. Escuchar otras perspectivas enriquecerá tus decisiones, con un leve impulso de la luna creciente. Piscis: la energía disponible te lleva a priorizar tu mundo interno y a buscar espacios de calma para recargarte. Es momento de escuchar tu corazón y tus deseos más profundos.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: