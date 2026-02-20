Estos signos van a tener un giro en su vida en este 2026

Estos días van a traer un giro profundo para algunos signos del zodiaco. Aquello que los afectó durante los últimos años como rupturas, cambios, etc, van a empezar a tomar sentido y entenderán el motivo.

¡Completamente enamorada! Paty Cantú se confiesa sobre su esposo y habla de su vestido de novia

Los signos en cuestión tienen una gran oportunidad de poder tener un cambio real como mudanzas, nuevo trabajo, transformación, entre otros cambios. Es por esto que tienen que estar preparados.

¿Cuáles son los signos que van a experimentar cambios?

Aries

Habrá un punto de inflexión, Saturno está en tu signo y Neptuno ya está instalado desde finales de enero, la energía cambia radicalmente. Pasas del impulso al propósito. Es momento de una claridad absoluta ya que te vas a dar cuenta de que estabas sosteniendo una versión de tu vida que ya no encaja contigo.

El eclipse del 17 de febrero ha activado tu zona social y de futuro. Habrá nuevas amistades, contactos inesperados y oportunidades que llegan por conversación.

Géminis

Este signo cambia cuando su versión cambia y el 2026 le propone un año de actualización mental intensa. El eclipse solarenAcuariodel17 de febrero tocó tus ideas, estudios y visión de futuro.

Puede surgir una conversación que marca un antes y un después. Es probable que sea el año de crear contenido, iniciar estudios o asumir un nuevo rol profesional.

Es momento de cambio.

Virgo

El eclipse lunar total en Virgo del 3 de marzo marca un antes y un después. Este no es un cierre simbólico; es un final real. Deja de normalizar el desgaste. Puede tratarse de una relación, un trabajo o una exigencia autoimpuesta que ya no tiene sentido.

Virgo ordena su vida práctica por lo que cambia sus relaciones. Este año dejas de vivir para cumplir expectativas y empiezas a vivir para estar bien.

Leo

En cuanto a Leo tiene una fecha clave que es el 12 de agosto de 2026, donde el eclipse solar total en su signo actúa como reinicio de identidad. Este tránsito toca propósito, visibilidad y autenticidad.

Puede haber una gran oportunidad profesional o un cierre necesario si estabas manteniendo una imagen que no te representa.