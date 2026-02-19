Mhoni Vidente revela impactante predicción sobre el Vaticano tras el Miércoles de Ceniza y el inicio de la Cuaresma

Mhoni Vidente reveló una nueva impactante predicción sobre el inicio de la Cuaresma, que comenzó con el Miércoles de Ceniza. Sus visiones involucran una mala noticia para México este fin de semana, pero también una negativa sobre el Vaticano y el futuro del Papa León XVI.

Según comentó la pitonisa cubana en Reporte H, la carta de la Templanza señala que habrá una limpieza de ego, soberbia y el materialismo. “Nos está preparando Dios en estos 40 días”, dijo.

Estos cambios vendrán con drásticas decisiones para el Vaticano. Según la astróloga, muchos enemigos están sobre el Papa, pero habrá un nuevo obispo mexicano que se está preparando y que lo reemplazará en los siguientes años.

Sobre el sismo, Mhoni advirtió la alineación de los planetas —que será el 28 de febrero entre Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno—. No obstante, no será tan fuerte y solo se quedará en un susto.

Asimismo, con el inicio de la era de Piscis vienen cambios importantes. Este signo humanista tendrá prosperidad; podría encontrar el amor verdadero y atraería la doble suerte rápida en juegos de azar y el dinero.

¿Qué significa tomar ceniza en Cuaresma?

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma en la religión católica. De acuerdo con Catholic.net, se trata de un momento de esperanza y superación, que también se utiliza como un tiempo de oración, penitencia y ayuno.

La ceniza representa esperanza y superación en la Cuaresma.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Cuánto dura la Cuaresma en 2026?

Tal como lo mencionó Mhoni Vidente, la Cuaresma dura 40 días, basados en los relatos bíblicos que representan la preparación espiritual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

En 2026, el inicio de la Cuaresma es el 18 de febrero, y finaliza el 2 de abril, para dar paso al Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Ramos. (3, 4 y 5 de abril).