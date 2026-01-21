3 horóscopos chinos que van a encontrar el amor en el Año del Caballo: ¿cuándo inicia?

Son muchas las personas que desean encontrar el amor durante el Año del Caballo 2026; por suerte para algunos horóscopos chinos será posible, permitiendo que en los siguientes días puedan iniciar una etapa emocional llena de amor y pasión.

Es así que te detallaremos quiénes van a poder vivir su etapa del romance, además de especificarte cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2026. No te pierdas los detalles que te vamos a compartir.

¿Qué horóscopos chinos van a encontrar el amor?

El Año del Caballo de Fuego se destaca por ser una temporada de mucho movimiento y transformación, situación que afectará a varios horóscopos chinos. Sin embargo, 3 de ellos se verán beneficiados en el romance, puesto que podrán encontrar el amor, destacándose los siguientes:

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): Los solteros tendrán la posibilidad de conocer a alguien con una conexión única y profunda. Para los que tienen relación, darán el gran paso para formalizar aún más el noviazgo que tienen.

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): Los solteros tendrán la posibilidad de conocer a alguien con una conexión única y profunda. Para los que tienen relación, darán el gran paso para formalizar aún más el noviazgo que tienen. Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018): Soltero va a atraer a parejas emocionalmente maduras, eliminando todos esos prospectos desequilibrados. Si tienes pareja, observarás una mayor armonía y estabilidad en tu relación.

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018): Soltero va a atraer a parejas emocionalmente maduras, eliminando todos esos prospectos desequilibrados. Si tienes pareja, observarás una mayor armonía y estabilidad en tu relación. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015): Se te presentará un romance que se desarrolla gradualmente con bases sólidas; será una recomendación de tus círculos cercanos. Para los que tienen relaciones, será un gran momento para comenzar planes juntos, desde viajes hasta algún proyecto financiero.

¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2026?

A diferencia de la celebración de Año Nuevo que se hace el 31 de diciembre, el Año Nuevo chino es completamente distinto; para el 2026, la celebración será el 17 de febrero. Esto se debe a que se basa en el calendario de las fases lunares. Además de darle la bienvenida a la primavera.

Para el 2026 será el Año del Caballo, que dominará toda la vibra de los signos. Ahora ya conoces cuáles son los horóscopos chinos que podrán encontrar el amor y los cambios que van a percibir dentro de sus relaciones.