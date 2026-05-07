Esta es la frecuencia con la que debes lavar tus sábanas

Hay personas que semanalmente lavan sus cobijas; sin embargo, parece que esta regla se ha modificado completamente. Por lo que los expertos han detallado cuál es la frecuencia con la que deberías lavar tus sábanas para evitar la proliferación de microorganismos o prevenir el inicio de alergias.

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Para que tengas todos los detalles, te vamos a explicar cada cuánto deberías hacerlo; la noticia te va a sorprender, además de explicarte las razones al respecto.

¿Cuántas veces se deben lavar las sábanas?

Había quienes pensaban que la regla general era lavar tus sábanas cada 7 días; sin embargo, esa regla ha cambiado completamente, ya que en ese periodo de tiempo se pueden acumular las células muertas de la piel, ácaros y el sudor que tengamos en nuestro cuerpo. Por lo que recomienda seguir la frecuencia de lavado:

En climas cálidos y de verano, debido al aumento de la sudoración, hay que hacerlo cada 3 días.

Si tus mascotas duermen contigo, ya sean gatos o perros, igualmente cada 3 a 7 días.

A quienes sufren algún tipo de asma o rinitis, se recomienda hacerlo una o 2 veces por semana, ya que eliminaremos todos los ácaros o polen que puedan tener.

Entendemos que por cuestiones de tiempo o dinero no te pueda ser posible hacerlo constantemente, por lo que se recomienda por lo menos hacer el respectivo lavado cada 7 a 14 días, pero haz lo posible por limpiar tus cobijas frecuentemente.

¿Cuál es la forma correcta de lavar las sábanas?

Siempre debemos seguir las indicaciones al lavar tus sábanas, con la finalidad de que los textiles se mantengan por más tiempo y puedas tener un resultado perfecto. Si tienes manchas, trátalas antes de meterlas a la lavadora para ver un mejor resultado.

Ingrese las prendas, agregue agua caliente y coloque la cantidad de detergente correspondiente; evite el uso de suavizante para que la textura y calidad no se vean perjudicadas. Ya conoces con qué frecuencia debes lavar tus cobijas; no olvides que también debes meter las fundas de tus almohadas.