¡OFICIAL! La Gran Final de Exatlón México ya tiene fecha y promete ser histórica

Las emociones cada vez se intensifican más y cada noche estamos al borde del asiento, conforme nos acercamos a la gran final de Exatlón México 2026. Ya hay fecha oficial para descubrir quiénes se coronarán como ganadores en la rama femenil y varonil, a continuación te la revelamos para que no te pierdas ningún detalle de la emisión. ¿Ganará alguno de tus atletas favoritos?

Cuándo es la Gran Final de Exatlón México 2026

Se ha confirmado que la Gran Final de Exatlón México 2026 será el viernes 15 de mayo. Ese será el día en que descubriremos qué atletas triunfarán, todo con la extraordinaria narración de Antonio Rosique.

En estas últimas semanas, rumbo a la Gran Final, Exatlón México se transmite de lunes a viernes en punto de las 8:30 P.M., y los domingos a las 8:00 P.M.

Dónde ver la Gran Final de Exatlón México 2026

La Gran Final de Exatlón México 2026 podrás seguirla por la señal de Azteca UNO. También estará disponible, en vivo, en el sitio web oficial de Azteca UNO y en la app TV Azteca En Vivo; a donde vayas, no te la puedes perder.

Mientras llega el gran día, recuerda que en el sitio web oficial puedes encontrar los mejores momentos, el programa completo y todos los detalles sobre el reality deportivo.

También puedes enterarte de todo lo que pasa en la novena temporada de Exatlón México a través de El Otro Lado de los Realities, de lunes a viernes entre las 6:00 P.M. y 7:00 P.M. Síguelo en el sitio web de Azteca UNO, hay momentos exclusivos, polémicas, entrevistas y análisis.

Quiénes ganaron la octava temporada de Exatlón México

Ya ha pasado un año desde que vivimos una espectacular final de Exatlón México. En la octava temporada, cuya final fue el 23 de marzo de 2025, los atletas que se alzaron con el triunfo fueron Evelyn Guijarro, del Equipo Azul (rama femenil), y Mario "Mono" Osuna, perteneciente al Equipo Rojo (rama varonil).