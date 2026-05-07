VIDEO alerta un posible divorcio de Thalía

Una de las actrices que no pasa desapercibida por su trayectoria telenovelesca y sus diferentes proyectos en el mundo de la farándula… es Thalía. La mujer de 54 años ha sido una figura polémica, pues muchos la tachan de “rara” desde hace años por sus videos subidos a redes. Pero hoy surgen de nueva cuenta rumores de separación de Tommy Mottola. A continuación se cuentan todos los detalles.

¡Transformación radical! Mira el antes y después de María en el Escuadrón de la Belleza

¿Thalía se encuentra en proceso de divorcio?

Una de las bombas de los días recientes llegaría de esta pareja que se mantuvo en una unida relación desde hace muchos años. Aunque como todos los matrimonios, tuvieron sus grandes diferencias y específicamente se argumentaron infidelidades… habría una poderosa razón por la que Thalía quiere dejar al padre de sus hijos.

Esta nota la compartió Javier Ceriani en su programa de YouTube, donde el periodista argumenta que sus fuentes son las personas que le ayudan en la limpieza y trabajos diversos a Thalía y su familia. Allí la información que circula argumenta un enfado de la mexicana ante los vínculos directos que tiene el productor con el hoy criminal, Diddy Combs.

Se debe recordar que el esposo de la cantante es productor y tuvo una relación profesional con el rapero hace muchos años. Sin embargo, también hay videos e información que los vinculan como cercanos, lo cual trajo fricciones en el seno del hogar de la actriz y el productor. Aunque no hay nada confirmado, los rumores alrededor de Tommy han sonado muy fuerte.

¿Cómo está conformada la familia de Thalía y Tommy Mottola?

Cuando la relación inició y se formalizó, muchos criticaban y argumentaban que no daría fruto. Sin embargo, el 2 de diciembre del 2000 llegó la boda, consiguiendo casi tres décadas de relación matrimonial. Como se expuso, se han indicado problemas serios pero hoy gozan de una relación duradera. De esta unión matrimonial nacieron Sabrina Sakaë (2007) y Matthew Alejandro (2011), mismos que se han mantenido bastante lejanos de los reflectores.