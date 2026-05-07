Alexis Ayala arremete tras ser cuestionado si el pleito con Ninel Conde influyó en su divorcio

Alexis Ayala se encuentra en el ojo del huracán de la farándula, tras anunciar su inesperada separación con su pareja Cinthia Aparicio. Por lo que ha sido constantemente cuestionado por los medios de comunicación, quienes desean conocer más sobre los motivos del desenlace marital.

Noticias Veracruz del 7 de mayo 2026

Sin embargo, una reportera le hizo un cuestionamiento que le hizo recordar el pleito con Ninel Conde y si influyó en su divorcio. Ante esos comentarios, el actor arremetió contra la reportera sobre el tema. Te contamos a detalle qué fue lo que comentó.

¿Qué pasó con Alexis Ayala?

Durante un encuentro con medios de comunicación, una reportera le cuestionó al mencionar si su pleito con Ninel Conde influyó en su divorcio con Cinthia Aparicio, mencionando lo siguiente: “¿Cómo tomas las críticas en redes sociales porque a lo mejor sacaste tu yo, cómo así trataste a Ninel Conde?”

El actor, al recibir esa pregunta de la reportera, no lo tomó nada bien; además de explicar que él no lee los comentarios de los usuarios, recalcó que la mujer estaba diciendo cosas que no fueron así, además de usar el nombre de celebridades que no están ahí y que no debería estar mencionando, culminando la entrevista con la siguiente frase: “Y en este momento, como me conoces, se acabó la entrevista contigo”.

¿Cuántos años llevan Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

No olvidemos que la pareja tenía una diferencia de edades de 27 años, situación que durante mucho tiempo generó muchas críticas al respecto, pero ambos se encargaban de hacer a un lado los malos comentarios para presumir su amor en las redes sociales.

Lamentablemente, después de 3 años de feliz matrimonio, Alexis Ayala, mediante una entrevista con una reconocida revista, anunció formalmente su separación con Cinthia Aparicio en abril. Hasta el momento no se ha dado a conocer la razón que influyó en su divorcio.

