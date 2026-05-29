Cuando se habla de psicología se vienen a nuestra cabeza algunos nombres que se relacionan con esta disciplina. El de Sigmund Freud es uno de los principales y es que el neurólogo austriaco revolucionó nuestra comprensión de la mente humana al demostrar que no somos seres puramente racionales, sino que estamos profundamente gobernados por el inconsciente.

El legado de Sigmund Freud, revela la Inteligencia Artificial (Gemini), fracturó las certezas de la modernidad y transformó de forma irreversible el arte, la literatura, la filosofía y la manera en que la cultura occidental entiende la subjetividad y el deseo humano.

Sigmund Freud para la psicología

Diferentes fuentes de información consideran a Sigmund Freud como el padre del psicoanálisis, una corriente revolucionaria que transformó la psicología al proponer que la mayor parte de nuestra vida mental ocurre en el inconsciente. Con ella, introdujo la idea de que los deseos reprimidos, los traumas infantiles y los conflictos internos moldean nuestra personalidad y comportamiento sin que nos demos cuenta.

A través de conceptos clave como el Ello, el Yo y el Superyó, y de herramientas clínicas como la libre asociación y la interpretación de los sueños, el neurólogo austriaco descentró la psicología del estudio exclusivo de la mente consciente, abriendo las puertas a la psicoterapia moderna y dejando una huella imborrable en la cultura occidental, a pesar de que muchas de sus teorías han sido modificadas o criticadas por la ciencia contemporánea, sintetiza Gemini.

Sigmund Freud y una frase muy citada

Al consultar sobre el legado de Sigmund Freud nos podemos encontrar con una gran cantidad de frases que el son atribuidas. Una de ellas es la que dice “Existen dos fuerzas que mueven al mundo: el miedo y el amor” pero que nunca fue formulada por él.

Lo que se debe saber al respecto es que, en su lugar, el neurólogo austriaco propuso un concepto muy similar, pero con un giro más biológico y filosófico: las fuerzas de Eros (la pulsión de vida, que busca el amor, la unión y la creación) y de Tánatos (la pulsión de muerte, que tiende a la destrucción y de donde nace, indirectamente, nuestro miedo más profundo a la aniquilación).

Por lo tanto, esta frase que hoy conocemos y que se le atribuye a Sigmund Freud es un producto de la cultura popular que simplemente simplificó su teoría clínica en una sentencia mucho más poética.