John B. Watson, psicólogo estadounidense: “El pensamiento es simplemente hablar con nosotros mismos”

Un escrito de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo define a la psicología como la ciencia que se ocupa tanto teórica como prácticamente, al estudio de los aspectos biológicos, sociales y culturales del comportamiento humano, tanto a nivel social como individual, así como también del funcionamiento y desarrollo de la mente humana.

Fueron muchos los psicólogos y eruditos que pusieron su granito de arena para que la psicología se convirtiera en la ciencia que conocemos en la actualidad. Las premisas de cada uno de ellos han ido transformando los enfoques desde los cuales se analiza al ser humano y es por eso que resulta tan enriquecedor conocerlos.

¿Quién fue John B. Watson?

En esta oportunidad, la Inteligencia Artificial (Gemini) nos presenta a John B. Watson, un influyente psicólogo estadounidense reconocido como el fundador del conductismo, una corriente que revolucionó la psicología a principios del siglo XX.

John B. Watson propuso abandonar por completo el estudio de la mente y la conciencia —conceptos que consideraba subjetivos e imposibles de medir científicamente— para centrarse exclusivamente en la conducta observable. En este punto hay que entender que su objetivo fundamental era convertir a la psicología en una ciencia natural y objetiva, cuyo propósito principal fuera la predicción y el control del comportamiento humano a través del análisis de los estímulos ambientales y las respuestas del organismo.

John B. Watson y una frase para reflexionar

Si bien la obra de John B. Watson es muy amplia y merece ser estudiada en detalle, hoy la lupa se posa en su frase “El pensamiento es simplemente hablar con nosotros mismos”. Con ella, el psicólogo estadounidense dio en el clavo de una de las corrientes más radicales de la psicología del siglo XX.

Gemini remarca que, al afirmar que "el pensamiento es simplemente hablar con nosotros mismos", John B. Watson estaba intentando despojar a la mente de cualquier misterio místico o intangible, reduciéndola a algo que la ciencia pudiera medir y observar. Para él, las ideas abstractas o la "conciencia" no eran herramientas científicas válidas.

En la actualidad, esta premisa del famoso psicólogo se aplica en el estudio del monólogo interno (esa voz que guía nuestras acciones diarias) y en el desarrollo de interfaces cerebro-computador que traducen esos impulsos musculares de la laringe en texto.