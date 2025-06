La Luna de Fresa puede traerte suerte y energía positiva ya mismo: ¿cómo aprovecharla?

El próximo 11 de junio tendrá lugar un impresionante fenómeno astronómico: la Luna de Fresa. Este peculiar designio se le otorga siempre a la sexta Luna llena del año, la cual también resulta la más baja del año, así como una de las más alejadas del Sol.

Sin embargo, más allá de sus características, vale la pena mencionar el gran poder de atracción que se le atribuye a este acontecimiento, el cual puede aprovecharse para hacer rituales de buena suerte y energía positiva.

Te puede interesar: Estos son los signos del Zodíaco que podrían volverse millonarios en junio, según la IA

¿Qué rituales hacer en Luna de Fresa?

Toma en cuenta que, según la creencia popular, la Luna de Fresa es ideal para cerrar ciclos y abrirse a nuevas oportunidades, las cuales se pueden atraer a partir del siguiente ritual:



Elige un espacio al aire libre o cerca de una ventana desde donde puedas ver la luna de fresa en todo su esplendor. Escribe en una hoja de papel aquello que deseas agradecer: logros, aprendizajes y experiencias de los últimos meses. Enciende una vela blanca como símbolo de claridad y protección. Lee en voz alta tu lista de gratitudes y visualiza cómo te sentirás una vez que ya hayas vivido esas experiencias. Quema el papel o guárdalo como recordatorio.

Aprovecha la energía de la luna de fresa y prende una vela blanca para atraer bendiciones.

Te puede interesar: ¿Cómo será el resto de mi 2025, según el horóscopo chino? Predicciones según tu signo

¿Por qué se llama Luna de Fresa?

De acuerdo con un artículo de la BBC, el nombre Luna de Fresa le viene muy bien a la luna llena de junio, ya que el comienzo del verano marca el inicio de la temporada de fresas silvestres en el noreste de Norteamérica.

La misma fuente precisa que el nombre de la Luna de Fresa se originó en las tribus nativas americanas, en particular en la tribu algonquina. Asimismo, se aclara que este apodo no tiene ninguna relación con el aspecto real de la luna llena, por lo cual no deberías tener expectativas de ver una luna de color rosado.

En cambio, debido a que el satélite estará “muy bajo”, los espectadores del fenómeno podrán ser testigos de una Luna anaranjada o incluso roja oxidada.