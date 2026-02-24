Los 4 signos que dominan la semana y atraerán dinero, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló el horóscopo de la última semana de febrero , y señaló a 4 signos como los más afortunados, con suerte y abundancia en el dinero. Ellos dominarán los siguientes días con energías positivas y predicciones que marcarán un antes y un después este año. Esto fue lo que dijo la pitonisa acerca de sus visiones:

LIBRA : Es el signo más fuerte en temas económicos. El mensaje es directo: triunfo, estabilidad y pago de deudas . Además, se menciona claramente que está “de suerte” y que debe aprovechar. Es el que tiene la energía más sólida y estable en dinero esta semana.

PISCIS : Se habla de una "línea nueva que te da dinero" y de recibir dinero el 28 de febrero, además de energía positiva. No solo hay ingreso, sino también renovación económica.

ACUARIO : Recibe dinerito extra el 25 de febrero y se anticipa que la primavera será temporada de riqueza. Semana positiva con proyección de crecimiento financiero.

TAURO: Tiene 3 golpes de suerte en juegos de azar y reconocimiento laboral. No es dinero seguro por trabajo directo, pero sí una semana fuerte en suerte.

Eso no fue todo. De acuerdo con Mhoni Vidente , los signos de Aries, Virgo y Sagitario también estarán involucrados en la atracción del dinero, pero con advertencias que deben considerar, como no confiar en todas las personas, enfocarse en su crecimiento personal y posibles estafas.

Por otro lado, quienes deben cuidarse mucho y cuidar su dinero son los signos de Capricornio, Géminis, Cáncer, Leo y Escorpio.

El ritual para proteger el dinero y recuperar la estabilidad económica

Si quieres proteger tu dinero y recuperar la estabilidad económica en estos tiempos difíciles, puedes hacer el ritual sencillo que compartieron en el programa matutino Venga la Alegría.