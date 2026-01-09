Los 4 signos que dominarán el fin de semana con suerte en el dinero y el amor, según los horóscopos de Mhoni Vidente
También advirtió cuáles serán los signos que la tienen difícil y podrían enfrentar problemas; mira el VIDEO
Mhoni Vidente reveló los horóscopos del fin de semana y advirtió que son 4 los signos del zodiaco que tendrán bendiciones, dominando completamente la energía en el amor y el dinero.
A decir de la famosa astróloga, Géminis, Libra, Acuario y Cáncer tienen un terreno favorable con equilibrio y sorpresas que podrían ocurrir. Estas son las predicciones de la vidente.
- GÉMINIS: Tendrá un fin de semana favorecida con una clara mejoría en el dinero y con sensación de avance en sus proyectos. En el amor hay confianza en ti mismo y un magnetismo. Solo debe cuidarse de las envidias laborales.
- LIBRA: Tiene equilibrio total y protección espiritual. En el amor hay estabilidad, tranquilidad y una base sólida. Se está preparando para algo fuerte en lo económico, aunque tiene que ser paciente. Tiene que ser positivo y descansar.
- ACUARIO: Es el consentido de la semana. El amor le tiene algo preparado; será verdadero y estable. Hay abundancia en el dinero, solo si tú mismo lo creas. Y debe aprovechar la energía social que atrae en estos días.
- CÁNCER: Habrá una sorpresa romántica este fin de semana, con altas probabilidades de conocer a alguien especial. Habrá estabilidad financiera y recompensas que no esperaba. La clave es no gastar el dinero por sentimientos.
Mhoni Vidente subrayó que estos signos deben pensar seriamente en los propósitos que tienen, para comenzar a realizarlos lo más pronto posible. En contra parte, hay otros signos que todavía están arrastrando problemas del año pasado.
Los signos que tienen MALA SUERTE este fin de semana, según los horóscopos de Mhoni Vidente
Mhoni Vidente señaló que son 5 los signos que podrían pasarla fatal este fin de semana, así que llamó a cuidarse y estar atento a las señales. Los signos son:
- SAGITARIO: Hay confusión emocional y dudas internas, pero no es una mala semana, solo un poco de confusión en el amor y las finanzas. Recuerda: piensa antes de decidir.
- LEO: Hay bastante energía, pero tienes que ser cuidadoso hacia dónde la diriges, porque podría traer conflictos. Hay estrés y temas de salud que pueden empeorar. Aprende a controlar tu poder con las decisiones.
- ESCORPIO: Cierra ciclos y toma decisiones de una vez por todas. Tu carácter puede meterte en problemas innecesarios; estás emocionalmente tenso.
- VIRGO: Tienes que tener disciplina para salir del hoyo. No estás cumpliendo tus promesas, así que no verás resultados pronto. Es un fin de semana de ajustes.
- PISCIS: Estás emocionalmente sensible, así que úsalo para sanar y no esperes suerte por ahora. Si lo logras, habrá un crecimiento interno.