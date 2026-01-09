Los 4 signos que dominarán el fin de semana con suerte en el dinero y el amor, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló los horóscopos del fin de semana y advirtió que son 4 los signos del zodiaco que tendrán bendiciones, dominando completamente la energía en el amor y el dinero.

A decir de la famosa astróloga, Géminis, Libra, Acuario y Cáncer tienen un terreno favorable con equilibrio y sorpresas que podrían ocurrir. Estas son las predicciones de la vidente.

GÉMINIS : Tendrá un fin de semana favorecida con una clara mejoría en el dinero y con sensación de avance en sus proyectos. En el amor hay confianza en ti mismo y un magnetismo. Solo debe cuidarse de las envidias laborales.

: Tendrá un fin de semana favorecida con una clara mejoría en el dinero y con sensación de avance en sus proyectos. En el amor hay confianza en ti mismo y un magnetismo. Solo debe cuidarse de las envidias laborales. LIBRA : Tiene equilibrio total y protección espiritual. En el amor hay estabilidad, tranquilidad y una base sólida. Se está preparando para algo fuerte en lo económico, aunque tiene que ser paciente. Tiene que ser positivo y descansar.

: Tiene equilibrio total y protección espiritual. En el amor hay estabilidad, tranquilidad y una base sólida. Se está preparando para algo fuerte en lo económico, aunque tiene que ser paciente. Tiene que ser positivo y descansar. ACUARIO : Es el consentido de la semana. El amor le tiene algo preparado; será verdadero y estable. Hay abundancia en el dinero, solo si tú mismo lo creas. Y debe aprovechar la energía social que atrae en estos días.

: Es el consentido de la semana. El amor le tiene algo preparado; será verdadero y estable. Hay abundancia en el dinero, solo si tú mismo lo creas. Y debe aprovechar la energía social que atrae en estos días. CÁNCER: Habrá una sorpresa romántica este fin de semana, con altas probabilidades de conocer a alguien especial. Habrá estabilidad financiera y recompensas que no esperaba. La clave es no gastar el dinero por sentimientos.

Mhoni Vidente subrayó que estos signos deben pensar seriamente en los propósitos que tienen, para comenzar a realizarlos lo más pronto posible. En contra parte, hay otros signos que todavía están arrastrando problemas del año pasado.

Los signos que tienen MALA SUERTE este fin de semana, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente señaló que son 5 los signos que podrían pasarla fatal este fin de semana, así que llamó a cuidarse y estar atento a las señales. Los signos son:

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la última semana de 2025. |(FACEBOOK Mhoni Vidente / Canva)