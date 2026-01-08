Los horóscopos Mhoni Vidente para el fin de semana, del 9 al 11 de enero de 2026

Mhoni Vidente reveló los horóscopos para el fin de semana, del viernes 9 al domingo 11 de enero de 2026. La famosa astróloga advirtió que algunos signos están en etapas finales para cerrar ciclos que quedaron del año pasado.

En su canal de YouTube, la pitonisa cubana explicó qué le deparará a cada uno de los signos, sus golpes de suerte y los desafíos que podría enfrentar en el segundo fin de semana del año.

ARIES

Su mejor día es el viernes 9 de enero. Es uno de los signos que todavía lucha con pendientes del 2025, así que debes enfocarte en solucionarlos antes de avanzar. Será tu año, reina tu fuerza y estabilidad. La vidente preveé un año próspero con dinero y dice que recibirán puestos de jerarquía en la política o empresas en el extranjero. Eso sí, debes aprender a administrar el dinero, no volver con amores del pasado.

TAURO

El mejor día para ti es el sábado 10 de enero. Es un fin de semana que tendrá todo preparado para hacerte feliz, con estabilidad y progreso, pero depende de ti quitarte el mal humor, pues podría arruinar tus relaciones. Por eso, Mhoni Vidente aconseja limpiar la casa, pedir deseos y establecer una dieta para tu bienestar.

GÉMINIS

Estás de suerte. Tendrás un fin de semana donde todo te sale, pero debes ser más constante y determinante para poder hacer lo que te propones. Tu mejor día es el domingo 11 de enero. Notarás que tu economía está creciendo. No obstante, debes tener cuidado con las traiciones que vienen de personas con mala vibra y envidias, sobe todo relacionadas con tu trabajo.

CÁNCER

Estás bien y de buenas. Tu día es este viernes 9 de enero y notarás que la vida te sonríe; viene un año de trabajo con recompensas y estabilidad. Prepárate porque encontrarás el amor muy pronto, pero no uses tu dinero para enamorar, mejor tus sentimientos

LEO

Sueles meterte en problemas que no son tuyos y esto te está generando problemas, debes meditar cuáles son las batallas que valen la pena. Debes protegerte, si no, tendrás más problemas relacionados con tu salud. Tu mejor día es el viernes 9 de enero. Se prevé mucho poder en tu energía, así que piensa en aprovechar la oportunidad de liderar. Mantén esa buena actitud y atraerás buenas energías.

Este es el horóscopo de Leo, según Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA/FB Mhoni Vidente)

VIRGO

Tienes que ser responsable y comenzar con tus propósitos de Año Nuevo porque, si lo logras, crearás estabilidad y abundancia que atraerán el éxito. Tu día es el 10 de enero, así que piensa en soltar lo que ya no funcionó el año pasado y empieza de nuevo, es el mes adecuado. Ponte a dieta, haz ejercicio, come bien y evita el café.

LIBRA

Estás tocado por Dios en estos días, así que todo te saldrá bien. ¿En qué lo aprovecharás? En el amor, todo marcha bien porque eres fiel, no te mortifiques buscando problemas, estás estable y quiere a tu pareja como es. Estás por conseguir un trabajo fuerte, pero podría tardar un poquito. Tu mejor día es el 11 de enero, así que aprovéchalo para quitarle las preocupaciones, descansa y aléjate de las personas chismosas.

ESCORPIO

Tu mejor día es el 10 de enero. Estás feliz, de buen humor y con la mente clara sobre lo que quieres este año. Sin embargo, debes tomar una decisión de una vez por todas, pensando principalmente en ti mismo. Debes controlar tu carácter y no ofenderte por lo que dicen los demás. No te preocupes por lo que no te conviene, mejor aléjate sin decir nada.

SAGITARIO

Estás confundido sobre lo que es el amor o la sexualidad, así que debes de detenerte y pensar en lo que tú estás buscando realmente. Debes dejar de preocuparte de más, relájate y aprende a escuchar para saber en qué momento de moverse y aprender a sobrellevar las cosas. Tu día es el 9 de enero y hay viajes esperándote.

CAPRICORNIO

Viene la gloría, estabilidad y felicidad, pero antes debes pisar en terreno seguro: no gastes dinero que no tienes, paga tus deudas y aprende a vivir con menos. Tu mejor día es el 9 de enero y es un inicio para atraer la energía del amor y del trabajo.

Este es el horóscopo de hoy para Capricornio, según Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA/FB Mhoni Vidente)

ACUARIO

Estás bendecido este año, la tienes fácil con la suerte en el año del “0”, que, según Mhoni Vidente , es el 2026. El amor verdadero, la estabilidad y la abundancia están en tu puerta, pero debes creértela tú mismo. Tu mejor día es el 11 de enero, y estás por cumplir años, así que ve preparando tu celebración porque todos querrán estar a tu lado; es tu oportunidad para rodearte de personas como tú.

PISCIS

Estás en una etapa difícil en donde no sabes si estás en el lugar correcto. Sin embargo, es un buen fin de semana para recomenzar y aprender a quererte más, tomar decisiones y darte permiso de enamorarte. Es tu año de crecimiento, pero debes alejarte de que no aporta ya prender a soltar y dejar atrás los corajes. Tu mejor día es el 10 de enero.