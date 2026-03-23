Los 5 signos del zodiaco que deberán cuidarse de las malas energías y envidias durante la semana del 23 al 29 de marzo de 2026, según Mhoni Vidente
Del 23 al 29 de marzo del 2026, cinco signos del zodiaco deberán protegerse de envidias, conflictos y malas vibras que podrían afectar su estabilidad emocional y personal.
Para los últimos días del mes de marzo llega una nueva advertencia astrológica que ha encendido las alertas entre los seguidores del esoterismo, pues la famosa astróloga Mhoni Vidente, dio a conocer cuáles serán los signos del zodiaco que se encontrarán vulnerables y enfrentarán energías negativas durante la semana del 23 al 29 de marzo de 2026.
De acuerdo con las predicciones 5 signos del horóscopo durante este periodo estarán marcados por tensiones, envidias y posibles conflictos, por lo que recomendó tomar precauciones y reforzar la protección, a continuación te dejamos quiénes son esos signos.
- Aries
Las personas nacidas bajo este signo podrían experimentar roces en el ámbito laboral y personal, derivados de celos o competencia directa. Mhoni aconseja evitar confrontaciones innecesarias y mantenerse enfocados en sus objetivos.
- Géminis
Géminis, signo que podría verse envuelto en chismes o malentendidos. La vidente señala que será fundamental cuidar las palabras y no confiar plenamente en todos los círculos cercanos
- Cáncer
Cáncer también figura entre los más vulnerables. Las emociones estarán a flor de piel, lo que podría atraer energías densas o personas con malas intenciones. Se recomienda mantener la calma y rodearse de gente positiva
- Escorpio
Escorpio enfrentará una semana de retos energéticos importantes. Según la predicción, podrían surgir traiciones o decepciones, por lo que será clave no revelar planes personales ni confiar ciegamente en terceros.
- Piscis
Piscis deberá prestar especial atención a su entorno. La sensibilidad característica de este signo lo vuelve más propenso a absorber energías negativas, lo que podría traducirse en cansancio o desánimo.
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