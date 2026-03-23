Los 5 signos del zodiaco que deberán cuidarse de las malas energías y envidias durante la semana del 23 al 29 de marzo de 2026, según Mhoni Vidente

Para los últimos días del mes de marzo llega una nueva advertencia astrológica que ha encendido las alertas entre los seguidores del esoterismo, pues la famosa astróloga Mhoni Vidente, dio a conocer cuáles serán los signos del zodiaco que se encontrarán vulnerables y enfrentarán energías negativas durante la semana del 23 al 29 de marzo de 2026.

De acuerdo con las predicciones 5 signos del horóscopo durante este periodo estarán marcados por tensiones, envidias y posibles conflictos, por lo que recomendó tomar precauciones y reforzar la protección, a continuación te dejamos quiénes son esos signos.