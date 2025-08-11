Los horóscopos de Esperanza Gracia para este martes 12 de agosto: ¿qué deparan los astros?
Las energías astrológicas estarán marcadas por la conjunción de Venus y Júpiter en Cáncer, lo cual favorece la armonía en los afectos. Los horóscopos de hoy.
Esperanza Gracia nos indica que este martes 12 de agosto, será un momento ideal para fortalecer vínculos familiares o amorosos con un enfoque protector y nutritivo. Además, este tránsito potencia el amor profundo, la conexión emocional y brinda oportunidades financieras y creativas positivas. Un momento de disfrute y emociones verdaderas. Estos son los horóscopos de hoy.
Aries
No pondrás freno a tus emociones y dirás lo que llevas tiempo callándote. Expresar los sentimientos de forma adecuada no siempre es fácil, pero debes hacer el intento. Tus amigos de verdad estarán a tu lado en cualquier decisión que tomes.
Tauro
Las dudas y temores que te estaban condicionando llegan a su fin y empiezas a notar que tu vida fluye como deseabas desde hace tiempo. La Luna en su fase menguante puede traerte nuevas y mejores perspectivas de futuro. Confía en tus intuiciones.
Géminis
La Luna menguante te abre nuevos caminos y puede traerte los cambios que estabas esperando. Si tu corazón te dice que te has equivocado y tienes que rectificar, hazlo; te sentirás mucho mejor. Algo inesperado te hará sonreír.
Cáncer
La Luna menguante baja tus energías y puedes sentirte desmotivado, pero también te anima a liberarte de compromisos que son un lastre para ti. Recuerda que estás protegido por Júpiter en tu signo, y todo lo que ocurra será positivo para ti. Confía.
Leo
Felicidades. Mercurio, que estaba retrógrado en tu signo, hoy se pone directo y tu inteligencia será tu mejor arma. Dialogarás con soltura y aclararás algo que te preocupaba. Confía en ti mismo y en tu criterio, si tienes que tomar una decisión porque no te equivocarás.
Virgo
Tienes muchos elementos a tu favor. Si hay un momento en el que todo se alinea para conseguir tus objetivos, es éste. Actúa. Te mostrarás comunicativo y accesible a todo el mundo, y tendrás una gran habilidad para hacer nuevas amistades.
Rocío Sánchez Azuara sorprende al practicar karate en pleno programa en vivo de Tu Historia Como La Mía
Libra
No te desanimes si no puedes resolver las cosas como tú deseas porque Marte transita por tu signo y no te faltará energía para salir adelante con éxito. Necesitas hacer algún cambio en tu vida y ponerte a ti mismo por delante de responsabilidades y preocupaciones.
Escorpio
Ahora es el momento de apuntar alto porque el éxito lo tienes asegurado, por difícil que te parezca. Con el planeta Venus muy bien aspectado, puedes vivir momentos maravillosos en el amor, y vas a tomar decisiones que mejoren tu situación actual.
Sagitario
Eres puro fuego, y el verano te impulsa a vivir intensamente, pero tienes que poner en orden tus ideas. Hay situaciones que han llegado a su fin y es el momento de pasar página, por mucho que te duela. Algo que llevas pensando puede hacerse realidad.
Capricornio
Algo que te interesa se ha paralizado. Te conviene tener paciencia y darte un compás de espera hasta que se resuelvan los inconvenientes y puedas retomar tus planes. El corazón te tiene en jaque con emociones y deseos contradictorios. Necesitas liberarte de cargas.
Acuario
Para llegar donde quieres has de moverte y tomar la iniciativa, y ahora que estás recibiendo una fabulosa energía astral es el momento de ir a por lo que deseas. Aparta cualquier duda o temor porque vas a tener a tu lado al destino abriéndote puertas de par en par.
Piscis
Estás muy seductor, pero puedes verte envuelto en una encrucijada amorosa y tienes que ser cauto para salir sin que te dañe. No te obsesiones con lo que te preocupa y enfoca tu atención hacia lo positivo que hay en tu vida. Hoy la Luna en tu signo te protege.