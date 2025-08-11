Los horóscopos de hoy lunes 11 de agosto de 2025: predicciones de amor, salud y dinero

El Niño Prodigio nos indica que este lunes 10 de agosto de 2025 es momento de soltar viejas estructuras y abrirnos a nuevas maneras de ser y de habitar el mundo. La renovación y el autodescubrimiento florecen cuando nos atrevemos a crear en comunidad. Los horóscopos hoy por parte de uno de los astrólogos más reconocidos.

Aries

Atravesarás por un momento muy difícil emocionalmente; te costará mucho frenar tu impulsividad, pero debes esforzarte en lograrlo. Eso sí, no dejes que nadie pase por encima de ti y siempre expresa lo que sientes. Pídele un deseo a la Luna.

Tauro

Cualquier duda que tengas será disipada y comenzarás a notar que tomas decisiones con más naturalidad. Todo fluirá como debía de fluir desde hace tiempo. Por otro lado, y más con una visión a futuro, podría haber noticias nuevas.

Géminis

Los planetas te dicen que hay nuevos caminos en puerta y que llegará eso que tanto has esperado. Marte será el astro alineado con tu signo y encargado de mandarte todas las bendiciones. En cuanto al amor, es obligatorio que te decidas.

Cáncer

Es muy probable que te sientas desanimado y con un tinte de desmotivación, pero en lugar de tomarlo como algo negativo puedes usarlo como un impulso. Cáncer, es tu momento, no dejes que nada arruine tus planes y relaciones.

Leo

Niño Prodigio te dice que confíes en ti mismo y que no dudes de tu criterio; si es momento de tomar a los toros por el cuerno, hazlo. Si las emociones te juegan chueco, puede ser muy normal, así que no te asustes ni te dejes guiar por eso.

Virgo

Los astros te dicen que se alinearán a tu favor para que puedas lograr las metas que te habías propuesto; todo te va a salir mejor que nunca. Además, serás muy bien acogido por todas las personas que te rodean porque emanas buena vibra.

Libra

Tu vida no anda tan bien en términos amorosos y es muy probable que así se mantenga por algunos días. Debes de hacer algún cambio en tu vida: si quieres resultados diferentes, es preciso que hagas procedimientos distintos.

Escorpio

No te detengas, es momento de que apuntes hasta lo más arriba de la montaña y que te esfuerces lo suficiente para llegar a la cima. Venus está de tu lado y te ayudará a conquistar a la persona que tanto te trae de cabeza.

Horóscopos

Sagitario

No permitas que tu cabeza mezcle ideas; sabes que sobre pensar es lo peor que puedes hacer en una situación de crisis; es tiempo de pasar la página aunque te duela. Pero no todo es malo, también se comenzará a fraguar algo que llevas planeando.

Capricornio

La paciencia no es lo tuyo, pero el día de hoy deberás ponerla a prueba. Uno de tus planes se paralizará y no saldrá como tú quieres, así que quédate quieto y aguarda. Debes aclarar tus sentimientos antes de avanzar en lo que sea.

Acuario

Atrévete a hacer todo lo que algún día te dio miedo, ya sea por críticas o por evadir sentimientos. Pero no es hora de tener miedo, sino todo lo contrario; y ten por seguro que el universo se alineará a tu favor. Todo es posible.

Piscis

Todo lo relacionado con el amor y la seducción será tu fuerte; aunque, te enfrentarás a una encrucijada y es preciso que tengas cuidado de no dañar a nadie. Enfoca tu mente en lo que realmente vale la pena, no te enganches.