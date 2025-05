Los horóscopos de Esperanza Gracia para hoy lunes 26 de mayo: ¿qué deparan los planetas?

Esperanza Gracia, una astróloga española reconocida internacionalmente por su pronóstico certero del horóscopo, dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco el día de hoy. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos para este 26 de mayo de 2025.

Aries

Con el planeta Venus en tu signo estás muy seductor y carismático, y la vida te muestra su mejor cara. Ahora sí empiezas a ver la luz y el final de un momento complicado que has estado viviendo. Puede surgir un viaje que te hará feliz.

Tauro

Tú necesitas pisar terreno firme y ahora hay mucha inseguridad en tu vida. Pero la energía astral aparta los nubarrones para que te sientas confiado y tomes decisiones que te favorezcan. Hoy la Luna en tu signo puede traerte una bonita sorpresa.

Géminis

Felicidades. Además del Sol y Júpiter en tu signo, hoy ingresa Mercurio y vas a sacar tu mejor versión, destacando allí donde vayas. Es tu momento y debes aprovechar para avanzar en lo que deseas porque con tu ingenio nada se te resistirá.

Cáncer

El entorno pretende desestabilizarte, pero nadie lo va a conseguir porque tienes la protección lunar para que nada pueda contigo. Tu intuición te ayudará a entender situaciones que se te escapaban. No confíes en quien no conoces a fondo porque pueden decepcionarte.

Leo

Intuías la traición, pero aun así diste una oportunidad a quien no se lo merecía. Pasa página y sonríe, que vienen nuevos amigos que te harán feliz y que te ayudarán a recuperar la fe en ti mismo. No permitas que tu optimismo te abandone, que vales mucho.

Virgo

Vas a experimentar un cambio muy positivo que te ayudará a vibrar de nuevo con ilusiones. Saldrás de tu aislamiento y las circunstancias te animarán a unirte a otras personas que serán como un soplo de aire fresco en tu vida.

Libra

Necesitas certezas antes de avanzar, y la vida te las va a dar. Has sobrevivido a mucho caos y ahora es el momento de sentir la serenidad. Podrías incrementar tus ganancias o lograr un cambio que suponga una gran mejora. Los viajes serán fuente de alegrías.

Escorpio

La energía lunar te regenera y te ayuda a dejar atrás situaciones agobiantes y a apostar por lo nuevo. Hay en juego algo importante por lo que luchar y hacer valer tus derechos. Procura actuar con libertad en vez de presionarte con exigencias que te condicionan.

Sagitario

La energía lunar te aporta equilibrio, paz, armonía, y todo sucederá cuando sea el momento. Un asunto que te preocupa dará un giro positivo y las circunstancias desfavorables desaparecerán, despejando tu camino de inconvenientes. Confía.

Capricornio

Puedes tener altibajos, pero la Luna te revitaliza para que no te venza el desánimo. Y también puede traerte una buena noticia profesional. No le cuentes a nadie que no sea de tu confianza tus proyectos y así evitarás que se malogren antes de ver la luz.

Acuario

La suerte es tu aliada. Prepárate para vivir nuevas experiencias y hacer realidad tus sueños más anhelados. Tus posibilidades de prosperar se multiplican. No dejes pasar oportunidades y atiende las cuestiones materiales.

Piscis

Tendrás muy claros tus objetivos y también las personas que vas a elegir para que compartan tu camino. Pierde el miedo a salirte del guión y deja que tu creatividad te guíe, y verás qué buenos resultados obtienes. Se solucionará un tema familiar.