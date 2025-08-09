Los horóscopos de Esperanza Gracia para hoy 10 de agosto: qué le deparan los astros a cada signo

Esperanza Gracia es una astróloga española que diariamente da los horóscopos a través de su página oficial. Los planetas se alinean para que a algunos miembros de la rueda zodiacal les vaya mejor y todo eso lo advierte la pitonisa. Esto es lo que te deparan los astros hoy 10 de agosto.

Aries

Lo que debes esperar es reencontrarte con personas que hace mucho tiempo no ves. Así que quédate tranquilo y paciente esperando esas visitas o mensajes. Diviértete este fin de semana, permítete soñar y dar rienda a tus fantasías.

Tauro

Todo lo bueno que te pasaría el día de hoy es gracias a la luna llena. Estarás más consciente que nunca del gran potencial que tienes como persona y no dejarás que nada ni nadie vuelva a tratarte como menos. Tienes que disfrutar la vida.

Géminis

Estarás más optimista que nunca y ni siquiera tú comprenderás de dónde viene tanto positivismo. Trata de emitirle ese mismo mensaje a los que te rodean, recuerda que el que parte y comparte se lleva la mejor parte. En tu trabajo habrá una buena noticia.

Cáncer

No te estanques en el pasado y deja de pensar en lo que pudo haber sido. Acepta las cosas que no puedes cambiar y trata de innovar en las soluciones de tus problemas. Adáptate a las circunstancias que te ponga la vida.

Leo

Este fin de semana nada te impedirá alcanzar tus sueños, así que pon en marcha todos esos planes que tienes en mente; nadie te detendrá. Por otro lado, en cuanto al amor, estarás más seductor que nunca y conquistarás a quien se te ponga en frente.

Virgo

Los astros se alinearán para que no pases estrés por nada del mundo. Si bien pueden ocurrir muchas cosas el día de hoy, tú tendrás la templanza necesaria para no dejarte vencer. Puede surgir una nueva amistad o una nueva relación.

Libra

Si tienes pareja, seguro comenzarán a pelear o iniciará uno de los peores momentos de su relación; sin embargo, no es nada de lo que debas preocuparte. Siempre que te atrevas a dialogar, encontrarán una solución.

Escorpio

Todo lo relacionado con la familia se te dará de maravilla: si hay tensiones o peleas, podrás suavizarlas; si hay envidias, esas personas se endulzarán. Además, recibirás una noticia que te cambiará la vida, o al menos el día.

Sagitario

No hay nada que más te guste que tener buena comunicación con la gente que te rodea y el día de hoy eso será lo que más recibas. Hay un asunto que tienes pendiente que podría resolverse a tu favor y también podrías experimentar premoniciones en sueños.

Capricornio

Los Capricornio son amantes del dinero y para esta jornada recibirás eso que tanto te gusta: ganancias que no esperabas. Utiliza lo que recibas para superarte y seguir avanzando en tu vida profesional, es tu momento de ganar.

Acuario

Es hora de que dejes de pensar en los demás y pienses más en ti; apuesta por lo que a ti te gusta y por lo que tú le tienes fe. Deja atrás esos límites que tú mismo te pones y no prestes atención en las críticas. Diviértete sin pudor.

Piscis

Los planetas te dicen que tienes que sacar tu lado más creativo si lo que quieres es conseguir triunfos. Hazle caso a tu intuición y haz lo que te dicte el corazón; es la mejor fórmula para decidir cualquier cosa o solucionar cualquier problema.

