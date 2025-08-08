Horóscopo mensual: así les irá a los signos en agosto en el amor, amistad y dinero

Esperanza Gracia nos dice que consultar el horóscopo mensual nos brinda una valiosa oportunidad para reflexionar sobre nuestros objetivos y emociones, favoreciendo una conexión más profunda con nosotros mismos y con nuestro entorno. Esta práctica nos invita a detenernos, observar nuestras circunstancias y entender mejor qué aspectos requieren atención o cambio. Aunque el horóscopo no determina nuestro destino de manera absoluta, funciona como una herramienta que puede motivarnos. ¿Qué ocurrirá en agosto?

Aries

Es el momento de disfrutar con las cosas que te gustan y olvidarte de todo aquello que te ha herido. Deja atrás el pasado, que ahora la vida te sonríe. Algo o alguien por lo que llevas tiempo luchando te puede dar una gran alegría estos días. Saturno retrógrado en tu signo te empuja a afrontar con seguridad cualquier desafío. Por complicado que sea, vas a triunfar y el éxito será tuyo. Confía en el destino y estate abierto a todas las oportunidades que la vida va a ofrecerte. Es el momento de llenar tu día a día con nuevas ilusiones.

Tauro

Estás muy activo y es un buen momento para reorganizar tu vida y buscar otras alternativas que te hagan feliz. Tienes mucho talento y debes aprovecharlo. Dar un paso más allá te puede descubrir caminos muy diferentes que te harán feliz. Van a llegar nuevos alicientes a tu vida que te alegrarán, ayudándote a sentirte más ligero y liberado de preocupaciones. Te darás cuenta de que si quieres, puedes. Atento porque las envidias acechan. No descartes que te llegue inesperadamente un golpe de suerte, pero mantén activa tu mente y no te dejes llevar por la inercia.

Géminis

Ese entusiasmo y energía positiva que son innatos en ti no van a dejar que te vengas abajo, aunque todo se ponga en tu contra. Tu faceta más lúdica y divertida aflorará y notarás el afecto que despiertas en tu entorno. Muéstrate paciente si algo se retrasa. Puede que la vida te invite a elegir un nuevo camino sin previo aviso y tú no vas a oponerte. Vas a utilizar todos tus recursos y vas a conseguir todo lo que te propongas. La Luna Nueva, que tiene lugar el día 23, te empuja a abrir tu corazón a los tuyos para que puedan ayudarte si estás pasando un bache.

Cáncer

Júpiter en tu signo atrae la suerte a tu vida. Es el momento de luchar por lo que quieres porque no te darán un no por respuesta. Puedes establecer contactos con gente de otros países que te abrirán muchas puertas. No vivas los problemas como un drama y afróntalos con serenidad porque Venus en tu signo hasta el día 25 suaviza las aristas de tu vida para que recuperes la sonrisa. Es el momento de abrirte al amor sin reproches y de sentir de nuevo la ilusión. Puede que surja alguna situación que te genere gastos con los que no contabas, pero sabrás encontrar soluciones. Te vas a alejar de las personas que intentan manipularte.

Leo

Muchas felicidades. Deja a un lado las dudas porque van a llegar oportunidades o golpes de suerte que debes aprovechar. Si todavía no estás enamorado, puede que surjan tentaciones a las que no te vas a resistir. Con Mercurio directo en tu signo desde el día 11, el diálogo estará muy favorecido, y esa será la única forma para que puedas desbloquear situaciones a las que no veías ninguna salida. Es un buen momento para las reconciliaciones. Este mes tienes la suerte de cara, Leo. Conseguirás que tus propósitos avancen en la dirección que tú deseas porque lograrás olvidar todo lo que te hace sufrir y pensarás solamente en lo que te hace feliz.

Virgo

Necesitas cambios y los vas a tener muy pronto. Cicatrizan tus heridas del pasado y llegan nuevas oportunidades. Abandona ese lado racional tuyo y confía en tu intuición, que no se va a equivocar.

Buen momento para valorar todo lo que has conseguido y controlar tu tendencia al perfeccionismo. La imaginación no es tu punto fuerte, pero la suplirás con una gran capacidad de trabajo, y los éxitos llegarán pronto; confía. El día 22 el Sol ingresa en tu signo y el 23 tiene lugar la Luna Nueva, también en tu signo. Se te van a presentar ocasiones para mejorar tu vida; así que, estate con los ojos bien abiertos para no dejar pasar ninguna oportunidad.

Libra

Estás viviendo sucesos tan inesperados como dolorosos, pero la energía astral suaviza tus heridas y te va a sorprender con algo esperanzador. Se te presentarán oportunidades para solucionar las desavenencias que te alejan de alguien que quieres. Aunque haya momentos en los que te cueste encontrar la armonía o el entendimiento con los que tienes cerca, con el planeta Marte en tu signo desde el día 6, vas a recibir una inyección vital de energía para que cojas las riendas de tu vida y hagas lo que deseas en cada momento.

Escorpio

Comienzas agosto bajo la protección de la Luna creciente en tu signo. Te enfrentarás a la vida sin miedo y gestionarás brillantemente una situación que no terminaba de aclararse, sin condicionarte la opinión de los demás. Con los buenos aspectos que recibes de Júpiter, sabes que la suerte camina a tu lado siempre que la necesites. Si estás de vacaciones, disfruta de todo lo que en tu rutina diaria no puedes. El ámbito familiar está muy favorecido por energía de la Luna Llena, que tiene lugar el día 9, y si había tensiones podrás suavizarlas.

Sagitario

El Cosmos te sonríe y tú no descansarás hasta alcanzar tus sueños. Tienes muy claro que vales mucho y no te importa nada lo que los demás piensen de ti. En el amor, si ha habido alguna tirantez, pondrás todo de tu parte para que la relación no se resienta Este mes el destino tiene para ti grandes sorpresas que te van a hacer muy feliz. Céntrate en lo que quieres y enfoca todas tus fuerzas y energías en conseguirlo. Tomarás tus propias decisiones guiado por tu intuición.

Capricornio

Sientes la necesidad de retarte a ti mismo y de exigirte al cien por cien, pero recuerda mantener a raya los pensamientos negativos porque van a ponerte muchas trabas en tu camino.

Llevas un ritmo agotador y necesitas parar un poco para recuperar toda la energía perdida. Atento a alguna relación del pasado que quiere volver a tu vida; debes tener las ideas claras antes de retomarla. Tu esfuerzo y paciencia empiezan a dar sus frutos y pronto comenzarás a ver que tu vida cambia a mejor.

Acuario

Este mes querrás probar cosas nuevas y aceptarás los cambios que tu vida está experimentando y que te dan un poco de vértigo. Es el momento de no mirar atrás y dar un paso al frente. Puedes sufrir cambios de humor inesperados debido a las presiones de tu entorno. Ignora las críticas, pon en orden tus ideas y vive momentos apacibles que te ayuden a recargar las pilas. Aunque tus decisiones sean cuestionadas, tú no vas a titubear ni un momento. Los astros te protegen; lánzate sin miedo, que llegarás muy lejos.

Piscis

Tú eres diferente, y esa personalidad tuya va a atraer mucho este mes. Obtendrás la respuesta que buscas si te atreves a dar ese paso que tanto te está costando. Harás borrón y cuenta nueva, rectificarás errores y tomarás decisiones sin que te tiemble el pulso. Necesitas afrontar tus asuntos con una actitud más racional y menos emocional porque no puedes permitirte un drama más. No malgastes tus energías en personas ni situaciones que no lo merecen y apártate de las malas vibras para no cometer errores pasados.