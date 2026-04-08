Los 7 signos que serán bendecidos por el universo a partir del 8 de abril de 2026, según el horóscopo de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló el horóscopo con todas las predicciones que habrá esta semana para todos los signos del zodiaco y señaló que 7 de ellos tendrían bendiciones otorgadas por el universo que se manifestarán a través de golpes de suerte, energía positiva y aura de riqueza.

De acuerdo con las visiones compartidas desde su canal de YouTube, cada uno sacó su propia carte del tarot con las posibles causas de su suerte, que comenzaría a partir de hoy miércoles 8 de abril.

Los 7 signos que tendrán bendiciones, según Mhoni Vidente

ARIES : Bendecido con la carta del Sol, que trae estabilidad económica y crecimiento . Es un momento de reinvención personal, éxito en asuntos legales, viajes y nuevos proyectos laborales que traerán gran recompensa económica.

: Bendecido con la carta del Sol, que trae . Es un momento de reinvención personal, éxito en asuntos legales, viajes y nuevos proyectos laborales que traerán gran recompensa económica. TAURO : Recibe la carta del As de Oros, lo cual promete un triunfo importante en temas de dinero, ventas o un nuevo trabajo que traerá mucha abundancia.

: Recibe la carta del As de Oros, lo cual promete que traerá mucha abundancia. GÉMINIS : Con la carta del As de Bastos, recibe poder, determinación y crecimiento. Se le augura éxito en negocios propios (comida, ropa o telefonía) y juntas laborales para reconocimiento profesional.

: Con la carta del As de Bastos, recibe poder, determinación y crecimiento. y juntas laborales para reconocimiento profesional. LEO : La carta del As de Oros le otorga suerte, determinación y crecimiento. El 8 de abril será un día cabalístico para atraer riqueza, buscar mejores empleos y reactivar sus energías de abundancia .

: La carta del As de Oros le otorga suerte, determinación y crecimiento. El 8 de abril será un día cabalístico para . LIBRA : Bendecido con la carta del Ermitaño (encontrando luz y soluciones) y el cinco de oros, que augura riqueza, estabilidad y abundancia , además de propuestas de negocios prometedoras.

: Bendecido con la carta del Ermitaño (encontrando luz y soluciones) y el cinco de oros, que , además de propuestas de negocios prometedoras. SAGITARIO : Con la carta del Mago, recibe la bendición de "pedir que se te va a dar". Se esperan nuevos comienzos, un trabajo mejor pagado y una sorpresa económica mediante la lotería.

: Con la carta del Mago, recibe la bendición de "pedir que se te va a dar". Se esperan mediante la lotería. CAPRICORNIO: Recibe la carta de la Estrella, lo que garantiza una gran semana con doble suerte rápida en negocios, juegos de azar, cambios laborales y viajes. Se combina con siete y cuatro de oros para confirmar éxito financiero.

¿Qué pasará con los demás signos del horóscopo?

Asimismo, los signos de ACUARIO y PISCIS también fueron mencionados, pero con una carga energética menor. Según Mhoni Vidente, el primero sacó la carta del As de Oro, lo que significa suerte rápida en la lotería, negocios y proyectos. Mientras que el segundo obtuvo la carta del Carruaje, que quiere decir que habrá avances sin miedos en una semana con mucho trabajo.

No todos los signos iniciaron abril de 2026 con suerte; esto dijo Mhoni Vidente.|(YouTube de Mhoni Vidente)

El resto no tienen grandes cambios energéticos positivos, ya que se encuentran en una etapa de descanso y aprendizaje que les ayudará a tener su propia suerte en un futuro cercano.