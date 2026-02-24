Mhoni Vidente reveló las impactantes predicciones de marzo de 2026: ‘Las trompetas del apocalipsis’

Mhoni Vidente reveló las predicciones que se avecinan en marzo , durante la era del signo de Piscis, que comenzó el pasado 21 de febrero y terminará el 20 de marzo.

Según la pitonisa cubana, será una temporada de muchos cambios —algunos positivos para este signo—, pero en su mayoría de catástrofes que, asegura, podrían marcar el inicio del apocalipsis.

En su canal de YouTube, la astróloga explicó que, tras la alineación de los planetas y la llegada de la Luna de Sangre, se desatarán energías pesadas que afectarán la personalidad y el comportamiento de las personas .

¿Cuáles son las terribles predicciones de Mhoni Vidente para marzo?

Entre sus profecías, Mhoni Vidente señaló las siguientes:

Iniciará una guerra de gran magnitud en Asia durante la época de Cuaresma.

Estados Unidos explotará un misil en Irán, lo que desatará un conflicto bélico.

Surgirá una nueva orden mundial tras la guerra.

Donald Trump tendrá más fuerza y poder.

Desaparecerán asociaciones mundiales como la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU).

México y Estados Unidos se convertirán en aliados comerciales más fuertes.

Sonarán las trompetas del apocalipsis.

Renunciará el papa Leon XIV.

Se intensificarán las olas de calor.

Habrá sismos en México, California, Chile y Asia.

Se registrarán sequías.

Repuntarán las pandemias.

¿Qué pasará a finales de febrero de 2026, según las predicciones de Mhoni Vidente?

En su video, Mhoni Vidente advirtió que se escucharán trompetas en el cielo que marcarán el inicio del apocalipsis, por lo que pidió estar atentos a las señales que, según ella, anunciarán la llegada del diablo a la Tierra.

Mhoni Vidente lanzó una fuerte predicción sobre la humanidad.|(Facebook/Mhoni Vidente/Canva)

No obstante, adelantó que en los próximos días dará a conocer nuevas predicciones relacionadas con la alineación planetaria que, según la NASA, ocurrirá este fin de semana, siendo el 28 de febrero la fecha clave del fenómeno astronómico.