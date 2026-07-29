Los signos que comenzarán el 1° de agosto con noticias relacionadas al dinero

Antes de comenzar agosto, el horóscopo de Mhoni Vidente revela que algunos signos del zodiaco recibirán noticias positivas relacionadas con el dinero y la abundancia. De acuerdo con las predicciones del tarot, el 1 de agosto de 2026 marcará el inicio de una etapa de prosperidad, oportunidades laborales y crecimiento económico para quienes han trabajado con constancia durante las últimas semanas.

Según la lectura de las cartas del tarot y las energías del universo, estos son los cuatro signos del zodiaco que comenzarán agosto con buenas noticias sobre dinero, trabajo y prosperidad.

1. ♈ Aries

El 1 de agosto comienza con una poderosa energía de abundancia para Aries. Después de cerrar julio con una oportunidad económica inesperada, este signo podría recibir noticias relacionadas con un nuevo ingreso, un proyecto rentable o una propuesta laboral que fortalecerá sus finanzas. El tarot recomienda actuar con inteligencia y analizar cada decisión, ya que los pasos que des ahora marcarán el rumbo de tu prosperidad durante las próximas semanas.

Este es el horóscopo de hoy para Aries, según Mhoni Vidente.|CANVA

2.♍ Virgo

Las influencias astrales indican que Virgo iniciará agosto con noticias favorables en asuntos de dinero. La buena fortuna que acompañó el final de julio abrirá la puerta a negociaciones, inversiones o proyectos que comenzarán a dar resultados. El tarot aconseja mantener la prudencia antes de firmar cualquier acuerdo, pues la paciencia y el análisis serán la clave para convertir estas oportunidades en una estabilidad económica duradera, indica el horoscopo de hoy .

3. ♑ Capricornio

El As de Oros anuncia que Capricornio será uno de los signos más favorecidos al comenzar agosto. El 1 de agosto podría traer la confirmación de contratos, acuerdos, aumentos de ingresos o proyectos profesionales que impulsarán tu crecimiento financiero. La energía de esta carta favorece la prosperidad y la consolidación de metas, por lo que será un excelente momento para confiar en tu experiencia y avanzar con seguridad hacia el éxito.

Este es el horóscopo de hoy para Capricornio, según Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA)

4. ♓ Piscis

Piscis iniciará el 1 de agosto bajo la influencia de la carta del Sol, símbolo de éxito, reconocimiento y prosperidad. Los esfuerzos realizados durante los últimos meses comenzarán a dar frutos, permitiendo la llegada de recompensas económicas, ascensos o nuevas oportunidades laborales. El tarot te invita a confiar en tu talento y mantener una actitud positiva, ya que la abundancia continuará creciendo conforme avance el mes de agosto.