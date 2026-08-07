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Horóscopos de Mhoni Vidente del fin de semana: predicciones en el amor, dinero, salud y suerte en el portal del infinito

Los signos se enfrentarán a una misión y un propósito a partir de este momento. Algunos tendrán etapas de abundancia y crecimiento.

Horóscopo de hoy
Mhoni Vidente reveló que habrá un portal del infinito este fin de semana.|(Facebook de Mhoni Vidente / IA)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

El horóscopo de hoy viernes 7 de agosto es muy importante porque, según Mhoni Vidente, da paso al Portal del Infinito, que se abrirá por completo este sábado 8 de agosto. Por eso, cada uno de los signos del zodiaco tiene una misión y un propósito que ha estado esperando durante mucho tiempo. Estas son las predicciones.

♈ Aries

Se avecina una etapa de abundancia y crecimiento económico. En el amor, será un buen momento para abrirte a conocer personas nuevas y permitir que surjan conexiones diferentes. En el dinero, pueden presentarse oportunidades relacionadas con herencias, inversiones o nuevos recursos económicos. Analiza cada propuesta antes de tomar una decisión. En salud, procura cuidar tu piel y reducir el estrés.

♉ Tauro

Este es un día especial para establecer intenciones y pedir aquello que deseas. En el amor, podrían surgir reencuentros con personas del pasado que despierten emociones que creías superadas. En el dinero, lo más recomendable será ahorrar y evitar gastos innecesarios. Organiza mejor tus recursos para tener mayor tranquilidad. En cuanto a la salud, presta atención a la espalda y las piernas, según las predicciones de Mhoni Vidente.

♊ Géminis

Comienza una etapa de renovación y cambios positivos. Este despertar puede llevarte a tomar decisiones importantes y cerrar situaciones que durante mucho tiempo estuvieron pendientes. En el ámbito económico, es un buen momento para resolver asuntos relacionados con pensiones, deudas o trámites pendientes. En salud, presta atención a cualquier cambio hormonal o molestia que requiera una revisión profesional.

♋ Cáncer

La energía favorece los proyectos relacionados con la prosperidad y la estabilidad económica. Un ritual de ocho monedas puede utilizarse como símbolo para establecer intenciones de abundancia y enfocarte en tus objetivos. En el amor, llegarán nuevas emociones y conexiones con personas compatibles contigo. Si estás soltero, mantente abierto a conocer a alguien diferente. En salud, presta atención a molestias relacionadas con los riñones o las vías urinarias y consulta a un especialista si persisten.

♌Leo

Se abre una etapa de cambios positivos y nuevas oportunidades. La energía estará de tu lado para avanzar en proyectos personales y recuperar la confianza en tus capacidades. En el amor, podrían llegar nuevas conexiones y momentos de mucha intensidad emocional. Si tienes pareja, será importante fortalecer la comunicación. En el dinero, organiza tus gastos y aprovecha las oportunidades que puedan ayudarte a mejorar tu estabilidad económica.

Horóscopo hoy Leo
Este es el horóscopo de Leo para hoy, 7 de agosto de 2026.|(ESPECIAL/CANVA)

♍ Virgo

Se abre una etapa favorable para el crecimiento personal y económico. Las circunstancias pueden ayudarte a avanzar, siempre que mantengas claros tus objetivos y seas constante. Para atraer abundancia, puedes utilizar incienso de sándalo y los colores blanco y rojo como elementos simbólicos. En el amor, deja de mirar hacia el pasado y permite que nuevas conexiones lleguen a tu vida.

♎ Libra

Comienza una etapa de liderazgo, confianza y mayor magnetismo personal. Tu capacidad para tomar decisiones será clave para aprovechar las oportunidades que aparezcan. En el amor, podrían surgir relaciones con potencial para llegar al matrimonio o consolidarse seriamente. En el dinero, considera opciones para invertir en patrimonio, como una casa o departamento, siempre evaluando tus posibilidades. En salud, presta atención al cuidado de tus dientes y cabello.

♏ Escorpión

Será importante mantener la discreción y no contar todos tus planes. Algunas metas necesitan tiempo y concentración antes de hacerse públicas. En el dinero, se aproxima una etapa de mayor estabilidad y control financiero. En el amor, una fantasía o deseo que has guardado durante mucho tiempo podría comenzar a hacerse realidad. Mantente atento a personas manipuladoras y establece límites claros.

♐ Sagitario

Las energías favorecen el éxito profesional y el avance en tus proyectos. Es una etapa para confiar más en tus capacidades y aprovechar las oportunidades de crecimiento. En el amor, evita idealizar demasiado a las personas y observa las relaciones con mayor objetividad. En el dinero, el ahorro será fundamental para mantener tu estabilidad financiera. En salud, presta atención a cualquier molestia o síntoma relacionado con las vías urinarias.

♑ Capricornio

Entras en una etapa de mayor madurez, estabilidad y serenidad. Tendrás una visión más clara de lo que quieres y de aquello que ya no deseas mantener en tu vida. En el dinero, podrían llegar varias propuestas y oportunidades, pero será importante seleccionar únicamente las que realmente te convengan. En el amor, si estás conociendo a varias personas, evita hacer compromisos que todavía no puedes cumplir. Prioriza tu bienestar integral.

Horóscopo de hoy Sagitario
Este es el horóscopo de hoy para Sagitario, según las predicciones de Mhoni Vidente.|(CANVA)

♒ Acuario

Las puertas de la abundancia y la prosperidad comienzan a abrirse. Esta etapa puede ayudarte a recuperar la confianza en tus capacidades y avanzar hacia nuevas metas económicas. En el amor, será importante cerrar definitivamente los ciclos del pasado. Dejar atrás relaciones o situaciones que ya terminaron permitirá que nuevas experiencias tengan espacio para llegar a tu vida.

♓ Piscis

Es un momento favorable para enfocarte en pensamientos, proyectos y metas positivas. La energía del periodo invita a dejar atrás aquello que limita tu crecimiento y concentrarte en lo que realmente deseas construir. En el amor, habrá pasión y posibilidades de encontrar conexiones compatibles contigo. En el dinero, después del 8 de agosto podrían surgir nuevas oportunidades laborales o propuestas interesantes. Evita tomar las situaciones de manera demasiado personal y aprende a poner cada experiencia en perspectiva.

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