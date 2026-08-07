Horóscopos de Mhoni Vidente del fin de semana: predicciones en el amor, dinero, salud y suerte en el portal del infinito

El horóscopo de hoy viernes 7 de agosto es muy importante porque, según Mhoni Vidente, da paso al Portal del Infinito, que se abrirá por completo este sábado 8 de agosto. Por eso, cada uno de los signos del zodiaco tiene una misión y un propósito que ha estado esperando durante mucho tiempo. Estas son las predicciones.

♈ Aries

Se avecina una etapa de abundancia y crecimiento económico. En el amor, será un buen momento para abrirte a conocer personas nuevas y permitir que surjan conexiones diferentes. En el dinero, pueden presentarse oportunidades relacionadas con herencias, inversiones o nuevos recursos económicos. Analiza cada propuesta antes de tomar una decisión. En salud, procura cuidar tu piel y reducir el estrés.

♉ Tauro

Este es un día especial para establecer intenciones y pedir aquello que deseas. En el amor, podrían surgir reencuentros con personas del pasado que despierten emociones que creías superadas. En el dinero, lo más recomendable será ahorrar y evitar gastos innecesarios. Organiza mejor tus recursos para tener mayor tranquilidad. En cuanto a la salud, presta atención a la espalda y las piernas, según las predicciones de Mhoni Vidente .

♊ Géminis

Comienza una etapa de renovación y cambios positivos. Este despertar puede llevarte a tomar decisiones importantes y cerrar situaciones que durante mucho tiempo estuvieron pendientes. En el ámbito económico, es un buen momento para resolver asuntos relacionados con pensiones, deudas o trámites pendientes. En salud, presta atención a cualquier cambio hormonal o molestia que requiera una revisión profesional.

♋ Cáncer

La energía favorece los proyectos relacionados con la prosperidad y la estabilidad económica. Un ritual de ocho monedas puede utilizarse como símbolo para establecer intenciones de abundancia y enfocarte en tus objetivos. En el amor, llegarán nuevas emociones y conexiones con personas compatibles contigo. Si estás soltero, mantente abierto a conocer a alguien diferente. En salud, presta atención a molestias relacionadas con los riñones o las vías urinarias y consulta a un especialista si persisten.

♌Leo

Se abre una etapa de cambios positivos y nuevas oportunidades. La energía estará de tu lado para avanzar en proyectos personales y recuperar la confianza en tus capacidades. En el amor, podrían llegar nuevas conexiones y momentos de mucha intensidad emocional. Si tienes pareja, será importante fortalecer la comunicación. En el dinero, organiza tus gastos y aprovecha las oportunidades que puedan ayudarte a mejorar tu estabilidad económica.

Este es el horóscopo de Leo para hoy, 7 de agosto de 2026.|(ESPECIAL/CANVA)

♍ Virgo

Se abre una etapa favorable para el crecimiento personal y económico. Las circunstancias pueden ayudarte a avanzar, siempre que mantengas claros tus objetivos y seas constante. Para atraer abundancia, puedes utilizar incienso de sándalo y los colores blanco y rojo como elementos simbólicos. En el amor, deja de mirar hacia el pasado y permite que nuevas conexiones lleguen a tu vida.

♎ Libra

Comienza una etapa de liderazgo, confianza y mayor magnetismo personal. Tu capacidad para tomar decisiones será clave para aprovechar las oportunidades que aparezcan. En el amor, podrían surgir relaciones con potencial para llegar al matrimonio o consolidarse seriamente. En el dinero, considera opciones para invertir en patrimonio, como una casa o departamento, siempre evaluando tus posibilidades. En salud, presta atención al cuidado de tus dientes y cabello.

♏ Escorpión

Será importante mantener la discreción y no contar todos tus planes. Algunas metas necesitan tiempo y concentración antes de hacerse públicas. En el dinero, se aproxima una etapa de mayor estabilidad y control financiero. En el amor, una fantasía o deseo que has guardado durante mucho tiempo podría comenzar a hacerse realidad. Mantente atento a personas manipuladoras y establece límites claros.

♐ Sagitario

Las energías favorecen el éxito profesional y el avance en tus proyectos. Es una etapa para confiar más en tus capacidades y aprovechar las oportunidades de crecimiento. En el amor, evita idealizar demasiado a las personas y observa las relaciones con mayor objetividad. En el dinero, el ahorro será fundamental para mantener tu estabilidad financiera. En salud, presta atención a cualquier molestia o síntoma relacionado con las vías urinarias.

♑ Capricornio

Entras en una etapa de mayor madurez, estabilidad y serenidad. Tendrás una visión más clara de lo que quieres y de aquello que ya no deseas mantener en tu vida. En el dinero, podrían llegar varias propuestas y oportunidades, pero será importante seleccionar únicamente las que realmente te convengan. En el amor, si estás conociendo a varias personas, evita hacer compromisos que todavía no puedes cumplir. Prioriza tu bienestar integral.

Este es el horóscopo de hoy para Sagitario, según las predicciones de Mhoni Vidente.|(CANVA)

♒ Acuario

Las puertas de la abundancia y la prosperidad comienzan a abrirse. Esta etapa puede ayudarte a recuperar la confianza en tus capacidades y avanzar hacia nuevas metas económicas. En el amor, será importante cerrar definitivamente los ciclos del pasado. Dejar atrás relaciones o situaciones que ya terminaron permitirá que nuevas experiencias tengan espacio para llegar a tu vida.

♓ Piscis

Es un momento favorable para enfocarte en pensamientos, proyectos y metas positivas. La energía del periodo invita a dejar atrás aquello que limita tu crecimiento y concentrarte en lo que realmente deseas construir. En el amor, habrá pasión y posibilidades de encontrar conexiones compatibles contigo. En el dinero, después del 8 de agosto podrían surgir nuevas oportunidades laborales o propuestas interesantes. Evita tomar las situaciones de manera demasiado personal y aprende a poner cada experiencia en perspectiva.