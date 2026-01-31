La luna llena del 1 de febrero trae fuertes cambios para estos signos del zodiaco
Es importante que aproveches los consejos para poder avanzar en tu vida a corto y largo plazo.
Ha llegado la luna llena que llega el 1 de febrero tendrá una gran influencia para los signos del zodíaco de una manera única y muy personal. La misma surgirá en Leo mañana por la que está luminosa lunación va a reavivar la esperanza y la alegría.
La luna llena transmite energía cálida y abre el corazón. Bajo su resplandor hay un velo de claridad y redescubrimos nuestra dirección, nuestro fuego creativo y los deseos.
¿Cuáles serán los signos que recibirán energética de la luna llena?
Aries
La luna llena te invita a intentar reflexionar sobre tu dirección a largo plazo sobre todo en la educación, el crecimiento profesional y el desarrollo personal. Aporta claridad sobre hacia dónde te diriges y qué habilidades o conocimientos aún necesitas cultivar.
Tu crecimiento se hará por medio del aprendizaje por lo que ampliar a tu experiencia, perfeccionar a tus habilidades mantendrán la curiosidad abierta.
Tauro
La luna llena pone el foco tus objetivos a largo plazo y tu trayectoria profesional. Se destaca aquello que quieres lograr pero sobre todo los pasos concretos necesarios para realizar estas ambiciones.
Si necesitas cambios este es el momento de planificar cuidadosamente y construir una base sólida antes que el cambio de Júpiter hacia Leo acelera el crecimiento.
Géminis
La luna llena del 1 de febrero, activa tu voz, ideas y tu expresión creativa. Es una invitación a hablar con claridad, compartir tu perspectiva y entablar un diálogo significativo con los demás.
Aquellos proyectos que has estado desarrollando durante los últimos seis meses pueden resurgir ahora pidiendo refinamiento, finalización o un nuevo nivel de compromisos.
Capricornio
Esta Luna Llena en Leo te invita a volverte hacia dentro y a que explores las capas de tu mundo interior que normalmente están bien protegidas.
Los recuerdos del pasado, especialmente aquellos relacionados con la familia, la infancia o los cimientos emocionales, emergen suavemente. No para desestabilizarte, sino para que te entiendan.