¿Angelique Boyer murió? Esto es lo que se sabe sobre el video que confirmaría su fallecimiento

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se asegura que Angelique Boyer ha fallecido. Sin embargo, la noticia es completamente falsa ya que se trata de un video realizado con Inteligencia Artificial, pese a esto algunas personas creyeron que se trataba de un hecho real y compartieron su preocupación y sorpresa.

¿Qué dice el video que confirmaría la muerte de la actriz Angelique Boyer?

En TikTok comenzó a circular un video en el que se confirma el fallecimiento de la reconocida actriz Angelique Boyer, el cual se trata de una “fake news”. En dicho video se usa la voz de Sebastián Rulli para confirmar la noticia, “Tengo el corazón destrozado, el amor de mi vida se me fue”, son algunas de las palabras que el actor menciona, mismas que fueron creadas con Inteligencia Artificial por lo que la voz es casi idéntica a la del actor y ha logrado hacer parecer que se trata de una verdad dicha por él.

Por otro lado, se menciona que el país está en shock debido a que los últimos días de la actriz fueron extraños ya que no respondía mensajes ni llamadas. En el video se asegura que hay diversas teorías sobre su muerte ya que “algunas personas aseguran haber visto sombras rondando su casa”.En este video también se menciona que la actriz parecía anticipar su muerte. El clip está acompañado de imágenes y videos de Angelique así como de su pareja Sebastián Rulli. El video actualmente cuenta con 22 mil likes por lo que tuvo un gran alcance aunque también hubo personas que pudieron detectar que la noticia se trataba de información falsa. Hasta el momento Angelique Boyer no se ha pronunciado al respecto sobre esta situación.

¿Quién es Angelique Boyer?

Es una actriz francesa nacionalizada mexicana, considerada como una de las grandes referentes en el mundo de la actuación. Inició su carrera a los 5 años de edad siendo modelo, sin embargo a los 16 debutó en proyectos juveniles televisivos. No solo ha sido parte de la pantalla chica sino que también ha participado en cine en películas como "J-ok'el" y la más reciente “Socias por accidente”, cinta en la que comparte créditos junto a la actriz mexicana Bárbara de Regil. Su versatilidad para darle vida a diversos personajes la ha llevado a ser una de las favoritas del público y a ser reconocida por su profesionalidad.