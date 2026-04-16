Luna Nueva en Aries: El ritual que debes hacer para atraer el amor este 17 de abril

Este 17 de abril a las 8: 51 pm sucederá La Luna Nueva en Aries de 2026, evento que marca el mejor momento para tomar decisiones, emprender proyectos y lanzarse a lo nuevo dejando atrás lo viejo y comenzar algo nuevo. También es el momento perfecto para atraer cosas buenas como el amor, es por eso que te presentamos el mejor ritual para atraerlo a tu vida.

Ritual para atraer el amor en Luna Nueva en Aries 2026

Para este ritual necesitarás lo siguiente:

Una vela: Puede ser del tamaño que prefieras aunque hoy en día hay de diversas formas, por lo que si optas por una en forma de corazón y en color rojo el ritual tendrá aún más fuerza.

Puede ser del tamaño que prefieras aunque hoy en día hay de diversas formas, por lo que si optas por una en forma de corazón y en color rojo el ritual tendrá aún más fuerza. Sal de himalaya: Esta sal en color rosa es una fuente de sanación y además contiene una gran energía. Ayuda a fomentar buenos pensamientos y favorece a la espiritualidad.

Esta sal en color rosa es una fuente de sanación y además contiene una gran energía. Ayuda a fomentar buenos pensamientos y favorece a la espiritualidad. Incienso: Puedes usar el que prefieras, esto ayudará a relajarte y dará un aroma dulce al ambiente en donde lleves a cabo el ritual

Puedes usar el que prefieras, esto ayudará a relajarte y dará un aroma dulce al ambiente en donde lleves a cabo el ritual Rosas: Ya sean en color rojo o rosa también puedes mezclarlas. En este caso las de color rosa representan la dulzura y ternura mientras que las rojas el amor y la pasión.

Proceso para llevar a cabo el ritual:

Preparación del ambiente: Deberás elegir tu lugar favorito, ese que te hace sentir cómodo y seguro, si es un lugar cerrado, puedes abrir las ventanas o intentar que haya ventilación para que las malas energías se vayan. Asegúrate de estar relajado, incluso puedes darte una ducha caliente antes de realizar el ritual.



Deberás elegir tu lugar favorito, ese que te hace sentir cómodo y seguro, si es un lugar cerrado, puedes abrir las ventanas o intentar que haya ventilación para que las malas energías se vayan. Asegúrate de estar relajado, incluso puedes darte una ducha caliente antes de realizar el ritual. Prende la vela: Al momento de hacerlo es importante que no soples el fósforo para apagarlo, deberás moverlo con la mano en el aire. Es fundamental que durante este paso pienses en cosas positivas y realices afirmaciones para atraer el amor como: o "Atraigo una pareja que me valora", “Permito que el amor me encuentre”, “Atraigo todo el romance a mi vida”. Una de las cosas más importantes es que lo digas con seguridad y mucha fe.



Sal: En un recipiente que soporte el calor deberás distribuir la sal en forma de espiral. De igual forma es importante que continúes con pensamientos positivos.



En un recipiente que soporte el calor deberás distribuir la sal en forma de espiral. De igual forma es importante que continúes con pensamientos positivos. Encendido de incienso: Prenderás una varita de incienso y pasarás EL humo que desprenda por tu cuerpo haciendo afirmaciones positivas y llenas de atracción de amor.



Prenderás una varita de incienso y pasarás EL humo que desprenda por tu cuerpo haciendo afirmaciones positivas y llenas de atracción de amor. Rosas: Toma los pétalos de las rosas que hayas elegido y colócalos junto a la sal para que posteriormente los quemes, esto purificará el ambiente en donde estas. Puedes elegir la cantidad de pétalos que desees.



Toma los pétalos de las rosas que hayas elegido y colócalos junto a la sal para que posteriormente los quemes, esto purificará el ambiente en donde estas. Puedes elegir la cantidad de pétalos que desees. Meditación: Es fundamental que realices una meditación de unos cuantos minutos en la que conectes contigo mismo y con cada uno de tus sentimientos, haz una respiración profunda y relaja los músculos



Es fundamental que realices una meditación de unos cuantos minutos en la que conectes contigo mismo y con cada uno de tus sentimientos, haz una respiración profunda y relaja los músculos Cierre de ritual: Deberás agradecer por ese momento y por todo lo que actualmente tienes así como por lo que vendrá en el futuro. Puedes dejar la sal a la vista, pero es importante que apagues la vela y el incienso para evitar accidentes.

¿Qué traerá la Luna Nueva en Aries 2026?

Este viernes 17 de abril se activará el sol, luna, mercurio, marte, neptuno y quirón en aries por lo que la esencia, fuerza, estructura y sueños se activará así como algunas heridas. Será importante actuar con sabiduría y no desde el ego sino con madurez y estrategia. Deberá evitarse tomar decisiones con impulso, sino pensar bien antes de actuar. Este será un nuevo inicio para nuevos proyectos.