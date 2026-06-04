Cómo maquillar la cara para que se vea más delgada: paso a paso

El maquillaje puede convertirse en uno de los mejores aliados para estilizar visualmente el rostro y resaltar sus facciones. A través de técnicas sencillas de contorno, iluminación y aplicación estratégica de productos, es posible crear la ilusión de una cara más delgada y definida sin recurrir a procedimientos estéticos. La clave está en trabajar las luces y sombras para aportar dimensión y equilibrio al rostro.

El paso a paso para maquillar la cara y lograr un efecto más delgado

Esta técnica ayuda a afinar visualmente las facciones mientras mantiene un acabado natural, elegante y favorecedor. Expertos en belleza recomiendan utilizar productos de contorno en tonos mate para crear profundidad en zonas específicas del rostro y generar un efecto de mayor definición, según Univision. Sigue estos pasos para aprender este truco:

El primer paso consiste en aplicar una base de maquillaje uniforme que iguale el tono de la piel sin añadir exceso de producto. Un acabado ligero permite que las técnicas de contorno e iluminación luzcan más naturales y efectivas.

Maquillar con base es más fácil de lo que crees.|(ESPECIAL/CANVA)

Después, utiliza un producto de contorno en crema o polvo dos tonos más oscuro que tu piel y aplícalo debajo de los pómulos, desde la mitad de la oreja hacia el centro de la mejilla. También puedes difuminarlo ligeramente en las sienes y a lo largo de la línea de la mandíbula para crear una apariencia más estilizada.

A continuación, aplica iluminador o corrector claro en los puntos altos del rostro, como el centro de la frente, el puente de la nariz, la parte superior de los pómulos y el mentón. La combinación equilibrada entre contorno e iluminación ayuda a definir mejor la estructura facial y aporta un efecto visual de rostro más afinado.

Para potenciar el resultado, difumina cuidadosamente todos los productos hasta que no existan líneas visibles. Un contorno mal integrado puede endurecer las facciones, mientras que un difuminado suave crea una transición natural que estiliza el rostro sin que el maquillaje resulte evidente.

Otro truco de Vogue consiste en aplicar el rubor ligeramente por encima de los pómulos y dirigirlo hacia las sienes. Esta técnica ayuda a elevar visualmente las facciones y evita que el rostro luzca más ancho de lo que realmente es.

Por último, maquilla las cejas con una forma ligeramente ascendente y define los ojos con un delineado suave hacia el exterior. Dirigir la atención hacia la parte superior del rostro contribuye a reforzar la sensación de una cara más alargada y equilibrada.

Un truco viral de TikTok que ayuda a estilizar el rostro

Una técnica popularizada recientemente en TikTok consiste en aplicar el contorno siguiendo una línea ascendente desde los pómulos hacia las sienes. Este método evita los trazos horizontales que pueden ensanchar visualmente la cara. Además, según la usuaria Florencia Guillot recomienda concentrar el iluminador únicamente en puntos estratégicos para no perder el efecto de definición.

Errores que debes evitar si quieres que tu rostro se vea más delgado

Uno de los errores más comunes es utilizar tonos de contorno demasiado oscuros o aplicarlos en exceso. Esto puede generar manchas y endurecer las facciones en lugar de afinarlas.

También conviene evitar colocar el rubor en el centro de las mejillas o extenderlo hacia abajo, ya que esta técnica puede hacer que el rostro se perciba más redondo. Del mismo modo, un exceso de iluminador en zonas amplias del rostro puede restar definición al maquillaje, indica Glamour.

Con una correcta combinación de contorno, iluminación y difuminado, es posible conseguir una apariencia más estilizada, armónica y elegante que resalte de forma natural los rasgos del rostro.