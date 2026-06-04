Maestra Isabel Carvajal coordina reto con BENEFICIO SORPRESA en MasterChef 24/7: ¡TODOS los detalles!

Luego de que los cocineros de MasterChef 24/7 se metieran a la Cocina Oculta para preparar 100 molletes que se fueron directo a un albergue , fueron convocados por la Maestra Isabel Carvajal para participar en una actividad en donde no hubo estufa, pero sí muchos contenedores de plástico, ¡así fue el reto con beneficio sorpresa de este jueves 04 de junio del 2026!

¿Cómo fue el reto con beneficio sorpresa de hoy en MasterChef 24/7?

La Chef Isabel Carvajal le pidió concentración y una máxima atención a los cocineros para el reto de hoy, ya que en esta ocasión no se trataría de cocinar, sino de utilizar toda su destreza y agilidad mental para... ¿ordenar y acumular recipientes de plástico?

"Es un reto de agilidad, de destreza y de coordinación, tienen que escuchar las instrucciones y el beneficio que tiene este reto... bueno, no se los digo porque es sorpresa, pero les será súper útil para el fin de semana, ¡uf! Si ustedes supieran lo que yo sé, le echarían ganas", dijo.

Flor, la flamante ganadora del "Pin del Chef", se encargó de organizar tres equipos de cuatro personas y uno de cinco para el juego, que consistió en buscar en un cubo grande el recipiente de plástico, taparlo y hacer una torre, quien hiciera la torre más grande en 3 minutos pasaría a la siguiente ronda.

Se trató de recipientes de plástico de diferentes tamaños y, claro, sus tapaderas no siempre eran las correctas, lo que agregó un nivel extra de dificultad al reto que hizo reír a más de un cocinero, aunque también generó muchos nervios.

Flor, Diego, Claudia y Pablo resultaron los finalistas de cada ronda, lo que les dio pase a la recta final del reto... ¡los nervios estuvieron al tope, pero al final Claudia logró imponerse con su torre de recipientes, fue la GANADORA ABSOLUTA y se llevó el beneficio sorpresa!

Como dijo la Maestra Isabel Carvajal, el premio se dará a conocer el fin de semana y será clave porque podría salvar a Claudia este fin de semana... ¡así que no te pierdas ni un solo minuto de MasterChef 24/7!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?