¿Cómo hacer las uñas jelly en casa? La manicura fresca y de moda en el verano

Las uñas jelly se destacan por tener un efecto gelatina; su nombre se debe a que es un color translúcido, por lo que a tus manos les da un aspecto más juvenil y fresco, por lo que es una gran alternativa para usar en tus manos, evitando el uso de esmaltes intensos y lisos.

Para que puedas disfrutar de la manicura fresca que está de moda en el verano, te detallaremos cómo hacerla desde tu casa en unos sencillos pasos.

¿Cómo hacerte las uñas jelly?

Si quieres hacerte las uñas jelly, es muy sencillo, solamente hay que considerar algunos pasos, en especial si deseas hacerlo con esmaltes semipermanentes desde casa. El Modo IA de Google recomienda tener los siguientes materiales para poder hacer la manicura fresca que es la moda en el verano:

Lima de uñas

Buffer

Empujador de cuticulas

Alcohol

Deshidratador

Primer

Esmalte jelly

Lámpara UV/LED

Top coat

Al tener todos los materiales anteriores, podemos hablar a detalle sobre los pasos que debes seguir para tener una correcta aplicación del esmalte. Realiza lo siguiente:

Empuja la cutícula hacia atrás; con la buffer, lima suavemente la superficie hasta retirar el brillo y, por último, lima tu uña para darle forma. Limpia con ayuda del alcohol para retirar el polvo. Aplica el deshidratador, deja secar al aire, después añade una capa de primer. Pinta tus uñas con el esmalte jelly y deja secar bajo la lámpara por 60 segundos. Aplica dos capas y deja secar en la lámpara por el mismo tiempo. Finaliza con una capa de top coat; igualmente, secamos con la lámpara por 60 segundos.

¿Qué hacer si no tengo el efecto jelly?

Entendemos que no quieras comprar el esmalte nuevo para hacer las uñas jelly, pero no debes preocuparte, ya que puedes mezclar un poco de top coat con tu color favorito de esmalte; estará listo cuando obtenga el tono y la transparencia deseada.

Si solamente tienes esmalte tradicional, en ese caso, se recomienda agregar un poco de gotas de barniz de color al transparente y agitar; igualmente lograrás ese efecto fácilmente desde casa. Aprovecha todos los tips para que puedas lucir la manicura fresca que es la moda en el verano.