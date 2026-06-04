Cuáles son los mejores delineados para ojos cafés claros

Para resaltar los ojos cafés claros (también conocidos como ojos avellana o miel), lo ideal es usar tonos que contrasten con los destellos verdes y dorados naturales de tu mirada.

¿Cómo delinear los ojos cafés?

Aquí te dejamos los 7 estilos de delineado perfectos para lograr que tu mirada se vea más natural:

1. Delineado Azul Cobalto o Eléctrico

Efecto: El azul es el opuesto directo del naranja y el dorado en el círculo cromático.

Técnica: Haz un cat-eye clásico y alargado con un delineador líquido vibrante. Hará que la parte clara de tu iris brille intensamente.

2. Cat-Eye Café Chocolate Profundo

Efecto: Una alternativa más suave y elegante que el negro, ideal para el día a día.

Técnica: Usa un lápiz de ojos cremoso de marcas como Maybelline en tono marrón oscuro. Traza una línea fina en el párpado superior y difumina ligeramente la colita externa.

Mujer delineándose |Canva

3. Delineado Borgoña o Vino Tinto

Efecto: Los matices rojizos y morados del vino hacen resaltar los subtonos verdes ocultos en los ojos cafés claros.

Técnica: Delinea tanto la línea de las pestañas superiores como la línea de agua inferior con un lápiz color vino.

4. Delineado Gráfico Verde Oliva o Esmeralda

Efecto: Armoniza de forma natural con los destellos miel de tus ojos, creando una mirada sofisticada.

Técnica: Dibuja un delineador flotante justo por encima de la cuenca del ojo o añade un toque de verde metalizado solo en la esquina exterior.

5. Delineado Doble (Negro y Dorado)

Efecto: El negro aporta profundidad y el dorado enciende los pigmentos claros de tu mirada.

Técnica: Realiza primero tu delineado negro tradicional. Justo por encima de este, traza una línea delgada con un delineador líquido dorado purpurina.

Estas herramientas son increíbles. |Canva

6. Siren Eyes Difuminado en Tonos Bronce

Efecto: Alarga el ojo visualmente, dándole un aspecto felino, cálido y sensual.

Técnica: Usa una sombra o lápiz bronce. Delinea el lagrimal hacia adentro y la esquina exterior hacia afuera de forma recta, difuminando los bordes con una brocha pequeña.

7. Tightlining o Delineado Invisible

Efecto: Define la mirada por completo y da la ilusión de pestañas más densas sin que se note el maquillaje.

Técnica: Rellena exclusivamente la línea de agua superior (debajo de las pestañas) con un lápiz negro o marrón oscuro de larga duración a prueba de agua.