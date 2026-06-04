Cuáles son los mejores delineados para ojos cafés claros
Lo importante es poder crear un contraste para que resalten de la mejor manera.
Para resaltar los ojos cafés claros (también conocidos como ojos avellana o miel), lo ideal es usar tonos que contrasten con los destellos verdes y dorados naturales de tu mirada.
¿Cómo delinear los ojos cafés?
Aquí te dejamos los 7 estilos de delineado perfectos para lograr que tu mirada se vea más natural:
1. Delineado Azul Cobalto o Eléctrico
Efecto: El azul es el opuesto directo del naranja y el dorado en el círculo cromático.
Técnica: Haz un cat-eye clásico y alargado con un delineador líquido vibrante. Hará que la parte clara de tu iris brille intensamente.
2. Cat-Eye Café Chocolate Profundo
Efecto: Una alternativa más suave y elegante que el negro, ideal para el día a día.
Técnica: Usa un lápiz de ojos cremoso de marcas como Maybelline en tono marrón oscuro. Traza una línea fina en el párpado superior y difumina ligeramente la colita externa.
3. Delineado Borgoña o Vino Tinto
Efecto: Los matices rojizos y morados del vino hacen resaltar los subtonos verdes ocultos en los ojos cafés claros.
Técnica: Delinea tanto la línea de las pestañas superiores como la línea de agua inferior con un lápiz color vino.
4. Delineado Gráfico Verde Oliva o Esmeralda
Efecto: Armoniza de forma natural con los destellos miel de tus ojos, creando una mirada sofisticada.
Técnica: Dibuja un delineador flotante justo por encima de la cuenca del ojo o añade un toque de verde metalizado solo en la esquina exterior.
5. Delineado Doble (Negro y Dorado)
Efecto: El negro aporta profundidad y el dorado enciende los pigmentos claros de tu mirada.
Técnica: Realiza primero tu delineado negro tradicional. Justo por encima de este, traza una línea delgada con un delineador líquido dorado purpurina.
6. Siren Eyes Difuminado en Tonos Bronce
Efecto: Alarga el ojo visualmente, dándole un aspecto felino, cálido y sensual.
Técnica: Usa una sombra o lápiz bronce. Delinea el lagrimal hacia adentro y la esquina exterior hacia afuera de forma recta, difuminando los bordes con una brocha pequeña.
7. Tightlining o Delineado Invisible
Efecto: Define la mirada por completo y da la ilusión de pestañas más densas sin que se note el maquillaje.
Técnica: Rellena exclusivamente la línea de agua superior (debajo de las pestañas) con un lápiz negro o marrón oscuro de larga duración a prueba de agua.